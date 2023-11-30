Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tanyeli'den ameliyat sonrası ilk açıklama!

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Bir süredir yurt içi ve yurt dışında tedavisi devam eden Tanyeli, önceki gün ameliyat oldu.

Eski sağlıklı günlerine kavuşmak için büyük mücadele veren ünlü isim, ameliyattan sonra son sağlık durumunu anlattı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tanyeli, ameliyatın iyi geçtiğini söyledi:

8 HAFTA SONRA BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

"Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri.

Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı.”

TEDAVİ İÇİN KÜBA'YA GİTMİŞTİ

21 Ekim'de Küba'ya giden Tanyeli, 10 günlük sürecin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

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Tanyeli, yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı:

"Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim.

Destek tedavi var, takviye ilaçlar da... İlaçları yanıma aldım, akrep zehri de kullanmaya başladım.

Kim der ki o tiksindiğimiz, korktuğumuz akrep içindeki zehir bize şifa olacak.

Yüce Allah dünyanın her yerinde, her an beni sarsa sarsa idrak ettiriyor. Hazmetmek nasip olsun..."

"Ve sonra beni şefkati ile güzel insanlarla etrafımı sarıyor ama ameliyatsız kurtuluş yok gibi bir şey.

Boğulduğum doğrudur, ağrıları anlatabileceğim bir kelime yok...

Allah kimsenin başına vermesin, bana en büyük kötülüğü yapmış insanlara bile deneyimletmesin.

Amin.

Bu fani dünya bu kadar büyük bir karanlıktan geçerken, her yerde kan göz yaşı varken, Gazze soykırım içimizi yakarken, ben şımarıklık yapmam şikayet edemem. Şu halime şükür."