Rasim Öztekin'in son filmi vizyonda

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Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta isim Rasim Öztekin’in de son filmi olan “Dijital Esaret”, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

Biletlerinin NFT ürünü olarak izleyicilerine geri dönmesini sağlayacak olan film, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Film, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor.

Yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği yapımda Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç gibi ünlü isimler yer alıyor.