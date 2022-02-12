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Rasim Öztekin'in son filmi vizyonda

#Rasim Öztekin#Dijital Esaret#Birol Güven
Rasim Öztekinin son filmi vizyonda

SENARYOSUNU Birol Güven’in kaleme aldığı ve dijital suçları konu alan “Dijital Esaret” filmi 11 Mart’ta vizyona giriyor.

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Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta isim Rasim Öztekin’in de son filmi olan “Dijital Esaret”, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

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Biletlerinin NFT ürünü olarak izleyicilerine geri dönmesini sağlayacak olan film, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Film, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor.

Yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği yapımda Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç gibi ünlü isimler yer alıyor.

Rasim Öztekinin son filmi vizyonda

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#Rasim Öztekin#Dijital Esaret#Birol Güven

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