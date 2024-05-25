Pucca kimdir, ne iş yapıyor, gerçek adı ne? Pucca nereli ve kaç yaşında?

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Pucca, 3 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de doğdu, 8 yaşındayken anne ve babası boşandı, bir süre annesiyle yaşadı, bu süreçte üvey babasından şiddet gördü, bu olaydan sonra kız kardeşiyle birlikte babasının yanına taşındı. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite için İzmir'den Ankara'ya geçti. Bu dönemde küçük bir radyoda program yaptı, daha sonra bir televizyon kanalında montaj işiyle ilgilendi. Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik bölümlerinde eğitim gördü. Yine bu dönemde blog konusunda deneyim sahibi oldu. Blog yazmaya başladı, eş zamanlı olarak Twitter'da yazılar yazmaya başladı. 2010 yılında blog yazılarını kitaplaştırmaya karar vererek Küçük Aptalın Büyük Dünyası kitabını yazdı. İlk kitabı 2014 yılında Hadi İnşallah adıyla sinemaya uyarlandı.

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İlk kitabının çıkmasından sonra 2011 yılında Ve Geri Kalan Her Şey, 2012 yılında Allah Beni Böyle Yaratmış, 2013 yılında Ay Hadi İnşallah!, 2015 yılında O Adam Buraya Gelecek, 2016 yılında PuCCa Günlük - Pembe ve PuCCa Günlük - Siyah, 2017 yılında Şimdi Biz Neyiz?, 2019 yılında ise Peki Ya Şimdi? kitaplarını yayımladı.