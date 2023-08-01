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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın yeni rotası Londra

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#Pınar Deniz#Londra#Kaan Yıldırım
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırımın yeni rotası Londra
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 08:37

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Yargı”nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor.

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Dijital platformdaki dizisiyle ve Özcan Alper’in ödüllü filmi “Karanlık Gece” ile de sezon boyunca konuşulan Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ülke ülke, şehir şehir geziyor.

Urla, Bodrum, Atina ve İtalya’nın tüm güney kıyılarını gezen çift, şimdi de tatil rotasını Londra’ya çevirdi.

Londra’yı gezen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, tatilden kareleri Instagram hesaplarında takipçileriyle de paylaştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırımın yeni rotası Londra

Oyuncu çiftin ayrı ayrı yaptığı paylaşımları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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#Pınar Deniz#Londra#Kaan Yıldırım

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