Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın yeni rotası Londra

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Dijital platformdaki dizisiyle ve Özcan Alper’in ödüllü filmi “Karanlık Gece” ile de sezon boyunca konuşulan Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ülke ülke, şehir şehir geziyor.

Urla, Bodrum, Atina ve İtalya’nın tüm güney kıyılarını gezen çift, şimdi de tatil rotasını Londra’ya çevirdi.

Londra’yı gezen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, tatilden kareleri Instagram hesaplarında takipçileriyle de paylaştı.

Oyuncu çiftin ayrı ayrı yaptığı paylaşımları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.