Pankreas kanseri teşhisi konulmuştu... Tanyeli saçlarını kazıttı: Bugün yeniden başlıyoruz

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Ailesiyle birlikte Avustralya’da yaşayan Tanyeli, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

"pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" diyen ve kemoterapi almaya başlayan Tanyeli, saçlarını kazıttı.

Tanyeli o anları takipçileri ile paylaştı. Ünlü oryantal, Seda Sayan ile Safiye Soyman'ı etiketlediği videoya "Bugün yeniden başlıyoruz" notunu düştü.

'SİZE GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMA KULLANIYORUM'

Tanyeli, sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Serum desteği alan Tanyeli, 'Size güzel görünmek için uygulama kullanıyorum' dedi.

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"Biliyorsunuz iki gün önce çıkacaktım ama iyi beslenemediğim söylendi. Beni besliyorlar sağ olsunlar. Bugün son serumumu alıyorum. Son iki üç gün zordu benim için. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Kusura bakmayın çok bakımlı çıkmak isterim karşınıza ama durumlar böyle. Yine de saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Çünkü uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir. Saçlar o kadar önemli değil, önemli olan sağlık olsun. Mesajlarınızı okuyorum. Hiçbirine dönemedim. Gerçekten çok ama çok zordu. Kafamı kaldıramadım. Neyse şikayet yok, şükür var. Allah büyük."