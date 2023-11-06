Öznur Serçeler: Daha olgun hissediyorum

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Dergiye hakkında merak edilenleri anlatan Serçeler, “Hayatının nasıl bir dönemindesin?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kendimi daha olgun, rahat hissettiğim bir dönemdeyim. Önceden huzurumu kaçıran şeyler artık aklımda bile kalmıyor. Hayatı olduğu haliyle kabul etmeyi öğrendim.”

Oyuncu, “Tanınan biri olmak senin için ne ifade ediyor?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Gayet keyifli tarafındayım tanınırlığın. Öyle sokakta yürüyemeyecek hale geldim gibi sıkıntılar yaşamıyorum. İnsanların gülümseyerek selam vermesi keyifli ve samimi geliyor.”