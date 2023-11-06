×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Öznur Serçeler: Daha olgun hissediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Öznur Serçeler#Magazin#Kelebek
Öznur Serçeler: Daha olgun hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 07:38

Öznur Serçeler, Gardırop Magazin için objektif karşısına geçti.

Haberin Devamı

Dergiye hakkında merak edilenleri anlatan Serçeler, “Hayatının nasıl bir dönemindesin?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kendimi daha olgun, rahat hissettiğim bir dönemdeyim. Önceden huzurumu kaçıran şeyler artık aklımda bile kalmıyor. Hayatı olduğu haliyle kabul etmeyi öğrendim.”

Öznur Serçeler: Daha olgun hissediyorum

Oyuncu, “Tanınan biri olmak senin için ne ifade ediyor?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Gayet keyifli tarafındayım tanınırlığın. Öyle sokakta yürüyemeyecek hale geldim gibi sıkıntılar yaşamıyorum. İnsanların gülümseyerek selam vermesi keyifli ve samimi geliyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Öznur Serçeler#Magazin#Kelebek

BAKMADAN GEÇME!