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Özgü Namal, bana "Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor" diyordu

Güncelleme Tarihi:

#Özgü Namal#Tuba Ünsal#VİZONTELE TUUBA
Özgü Namal, bana Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor diyordu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 16:13

Oyuncu Tuba Ünsal, konuk olduğu Empati programında ilginç açıklamalar yaptı...

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Ünlü oyuncunun ailesi, çocukluğu, şöhret yolculuğundaki ilk günlerine dair anlattıkları;
ŞÖHRETİN ÇİLESİ ÇOK
Şöhret çok büyük bir ateşten gömlek. Ben aklımı nasıl yitirmeden, sağ salim buralara kadar gelebildim, geçtiğim yolları düşündükçe şaşırıyorum.
Ortalama bir Türk ailesinin çocuğuyum. Babam benim şöhretimle çok eziyet çekti, o elalem ne dercilerle çok uğraştık. Diyemedim ki ben gayet namusumla işimi gücümü yapıyorum. Üzerime atılan her şeyin tortusu kalırdı, hep yanlış mı yapıyorum derdim.

Özgü Namal, bana Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor diyordu

İLK EVİMİ 17 YAŞIMDA ALDIM
İlk evimi 17 yaşımda aldım. Babam izin vermiyordu. Onlar bana kural koymuşlardı, yalnız yaşayamazsın, yalnız yaşamak için ev alman gerekiyor. Nasıl para biriktirdim, arkadaşlarımın kıyafetlerini üzerimde yıpranana kadar giydim. Bankadan kredi çektim, küçücük 30 metrekarelik bir ev aldım.

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VİZONTELE TUUBA
Vizontele Tuuba'nın içinde olmak muazzam bir şey. Bir şeyler yapıyordum ama yılmıştım, azıcık para kazanıyordum. Kocaman İstanbul'da otobüslerleydim, üç vasıta değiştiriyordum. Ailemin benim yanımda benim paramla kalma parası yok, kazandığım parayla idame ettiremiyorum hiçbir şeyi. Vazgeçiyordum, dönüyordum! Yılmaz Erdoğan "sen dur ben film yapıyorum" dedi. Neredeyse asistanlıklarını yapıyordum, Demet Ablalara çaylarını götürüyordum. Necati Abim film öncesinde bana avans verip, harçlık vermişti. BKM Ailesi onlardan çok lazım dünyamıza...

Özgü Namal, bana Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor diyordu

ÖZGÜ NAMAL "SENİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN MORALİM BOZULUYOR" DERDİ
Özgü Namal'la benzer zamanlarda sektöre girdik. Özgü'yle aynı reklam görüşmelerine giderdik, işte reklam seçmeleri falan... 'Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor çünkü sen seçiliyorsun' diyordu. İyi ki reklamlarda devam eden bir insan olmayıp televizyona geçti o da... Çok başarılı.

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ÇOCUKLARIM İKİNCE EL KIYAFETLE BÜYÜDÜLER
Çok yokluk gören insanlarda çocuğunu şımartma durumu oluyor ya, ben göremedim o görsün diye... Ben onu yapmıyorum! Benim gibi zorlanarak bir şeyleri elde etmek durumunu yaşasın ikisi de. İkisinin de bir oyuncak için tutturduğunu görmedim. Sare bir kıyafetini satmadan diğerini almıyor, ikinci el kıyafetle büyüdüler.

Özgü Namal, bana Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor diyordu



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#Özgü Namal#Tuba Ünsal#VİZONTELE TUUBA

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