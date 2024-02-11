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Oyuncu Buse Arslan: Aşk bence merak ve huzurdur

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#Buse Arslan#Schrödinger’İn Öteki Kedisi#Çağrı Şensoy
Oyuncu Buse Arslan: Aşk bence merak ve huzurdur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 09:12

Şimdilerde tek kişilik “Schrödinger’in Öteki Kedisi” isimli tiyatro oyununu sahneleyen Buse Arslan, MAG dergisine konuştu.

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Yeni oyunu hakkında konuşan Arslan “Nihayet çalışmalarımızın sonucu, oyunumuz çıktı. Prova süreçlerinden sonra seyirciyle buluşmak hem çok heyecanlı hem de gurur dolu. Oyun gayet iyi gidiyor. Seyirci de çok güzel bir karşılık buldu. Bu kadar ilgi hayal ettiğimin de ötesinde oldu. Karşılığı olan ve kucaklanan bir oyun yapmak beni çok mutlu ediyor” dedi.

Oyuncu Buse Arslan: Aşk bence merak ve huzurdur

Geçen yaz “Kuruluş Osman” dizisinde birlikte rol aldığı Çağrı Şensoy ile nikâh masasına oturan Buse Arslan “Bağlı, köklü, güçlü bir duygu evlilik. İyi ki Çağrı ile evlenmişim. Onunla çok huzurlu hissediyorum” diye konuştu.

Oyuncu, “Peki, aşk sizce nedir” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Merak ve huzurdur bence. Her gün yeniden keşfettiğin, huzura dönüştürebilirsen yaşanılası olan, yüksek duygulardır.”

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#Buse Arslan#Schrödinger’İn Öteki Kedisi#Çağrı Şensoy

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