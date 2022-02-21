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Osman 8’den yeni tanıtım filmi

#Osman 8#Ezel Akay#Tim Seyfi

Ezel Akay’ın son filmi Osman 8, Hollywood tarzı efektleri ile dikkat çekiyor. Rock Filmin yapımcısı olduğu başrolleri Tim Seyfi ve Begüm Birgören’in paylaştığı film Türkiye’de türünün ilk örneği olma özelliği taşıyor.

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Fantastik eğlenceli ve romantik bir film olan Osman 8, 18 Mart'ta vizyona giriyor. ‘Gerçek Bir Aile Filmi’ sloganı ile vizyon için gün sayan filmin yönetmenliğini Ezel Akay, başrollerini ise Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar paylaşıyor.

Rock Films’in yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosu ise Kemal Uçar’ ait. Tamamı eski bir konakta geçen film şimdiden merak konusu oldu.

Filmin Konusu:
Osman 8; takıntılı bir kullanma kılavuzu yazarı. İnsan içine çıkmaktan korkan, eski konağında ‘ailesiyle’ yaşayan Osman bir gün ailesinden sıkılır ve yalnız eve çıkmaya karar verir. Tabii kim yaşamak ister 5 "canavar" ile? Amaaa güzel bir emlakçı evi satmaya gelince işler karışır. Acaba 5 canavar, bir sosyopat, bir canavar savar güzel’den aile mi çıkar, facia mı? Tamamen gerçek, bir o kadar da uydurma ve hayal!
Yani bir masal, bir "aile" masalı! Şekere sarılmış acı biber!

 

 

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