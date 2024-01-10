Orhan Gencebay'dan Türk müziğinde milli ve yerli uyarısı: Müziğimiz darbe yedi

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USTA sanatçı Orhan Gencebay, önceki gün Rumelihisarı’nda görüntülendi. Gencebay, “Son yıllarda Türk müziğini nasıl buluyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu çok uzun ama son derece önemli bir konu. Yerli ve milli değerlerimizin darbe yediğini görüyoruz. Bunun düzelmesi için son derece önemli çalışmalara, görüşlere ve bakışlara ihtiyacımız var. Maalesef bu konuda yeterli bilgi sahibi olanımız yok. Şu anda çöküş demiyorum ama zor bir yerdeyiz. Bunun tek sebebi de üretenin maddi ve manevi haklarını alamaması. Bu yüzden birinci derecede besteciler ve yorumcular çıkmıyor. Yeni albümler de çıkmıyor. Yapımcılar, yorumcular, besteciler, üreten yaratıcılar en verimsiz dönemini yaşıyor. Buradan sıyrılmazsak kültürümüzü, yerli ve milli değerlerimizi ileriye kesinlikte taşıyamayız.”

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Sanatçı, geçen yıl “Maske” adlı bir albüm çıkarmış “Canım Türkiye’m” adlı şarkısını Cumhuriyetin 100. yılına armağan etmişti:

“Onu vatanımız, milletimiz, bayrağımız, devletimiz ve var olmamızın duyarlılığıyla yaptım.”

KALE GİBİYİM KİTAPLAR YAZIYORUM

Orhan Gencebay, sağlık durumunu soran muhabirlere, “Kale gibiyim” cevabını verdi.

Usta sanatçı, 2024 yılında birçok proje yapacağını da açıkladı:

“Yüksek ümitlerle ülkemiz, aslanlar gibi daha iyiye doğru gidiyor. Başarılara imza atıyoruz. İnşallah her şey daha iyi olacak. Ben de kitaplar yazacağım. Yeni eserler, yeni albümler, ‘Tribute 2’, ‘Klasikler 3’ gibi bir sürü projelerim var. Hepsini bu yıl içinde yapmaya çalışacağım.”