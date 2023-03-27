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Onur Büyüktopçu: Beni IcardI’ye benzetiyorlar

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#Onur Büyüktopçu#Mauro Icardi#Aşk Filmi
Onur Büyüktopçu: Beni IcardI’ye benzetiyorlar
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:25

Yeni filmi için saçlarını sarıya boyatan Onur Büyüktopçu, bu imajıyla Recep İvedik karakterine ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye benzetildiğini söyledi.

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ALIŞAMADIM NEFRET ETTİM

 Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, rol için yaptığı bu değişikliğe alışamadığını söyledi: “Cemre Baysel ve İlhan Şen’le ‘Aşk Filmi’ adında bir film çekiyoruz. Yönetmenimiz saçımı boyatmamı istedi. Hayatım boyunca marjinal biri olmadım. Dövme, piercing ve küpe takmadım. Film bittikten sonra da eski saçıma döneceğim. Sarı saçın bakımı çok zor. Alışamadım ve nefret ettim.”

Onur Büyüktopçu: Beni IcardI’ye benzetiyorlar

SÜREKLİ DİP BOYASI YAPTIRIYORUM

Yeni imajıyla sürekli birilerine benzetildiğini söyleyen Onur Büyüktopçu, “Recep İvedik ve Mauro Icardi’ye benzetildim. Kim ne espri yapıyorsa yapsın, hiç takılmam. Ama kendimi tuhaf hissediyorum. Erkek saçı çabuk uzadığı için sık sık dip boyası yaptırmak gerekiyor ve sürekli berbere gidiyorum. 1 ay daha böyle kalacağım. Bu saça bakmak zor” diye konuştu. 

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Onur Büyüktopçu: Beni IcardI’ye benzetiyorlar

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#Onur Büyüktopçu#Mauro Icardi#Aşk Filmi

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