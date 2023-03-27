Onur Büyüktopçu: Beni IcardI’ye benzetiyorlar

Haberin Devamı

ALIŞAMADIM NEFRET ETTİM



Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, rol için yaptığı bu değişikliğe alışamadığını söyledi: “Cemre Baysel ve İlhan Şen’le ‘Aşk Filmi’ adında bir film çekiyoruz. Yönetmenimiz saçımı boyatmamı istedi. Hayatım boyunca marjinal biri olmadım. Dövme, piercing ve küpe takmadım. Film bittikten sonra da eski saçıma döneceğim. Sarı saçın bakımı çok zor. Alışamadım ve nefret ettim.”

SÜREKLİ DİP BOYASI YAPTIRIYORUM



Yeni imajıyla sürekli birilerine benzetildiğini söyleyen Onur Büyüktopçu, “Recep İvedik ve Mauro Icardi’ye benzetildim. Kim ne espri yapıyorsa yapsın, hiç takılmam. Ama kendimi tuhaf hissediyorum. Erkek saçı çabuk uzadığı için sık sık dip boyası yaptırmak gerekiyor ve sürekli berbere gidiyorum. 1 ay daha böyle kalacağım. Bu saça bakmak zor” diye konuştu.

Haberin Devamı