Omicron ertelemesi

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Yapımcılığını Rock Films olarak Ömer Kaya tarafından gerçekleştirilen filmin senaryosunu Kemal Uçar yazarken, yapım tasarımı ise İlban Ertem tarafından gerçekleştirildi.

CGV Mars Dağıtım tarafından sinemalara dağıtımı yapılacak olan ve türünün Türkiye'deki ilk örneği olan film fantastik, komedi ve romantik öğeler içeriyor. Osman Sekiz başta Almanya olmak üzere yurtdışında da vizyonda olacak.

Filmin yapımcısı Ömer Kaya, artan vaka sayıları nedeniyle kapalı alanlarda maske mesafe kurallarının ihlal edileceği düşüncesi ile vizyon tarihini 18 Mart olarak değiştirdiklerini belirtti.