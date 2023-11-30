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'Ölümlü Dünya 2' galasına ünlü akını

Güncelleme Tarihi:

#Ölümlü Dünya 2#Ali Atay#Doğu Demirkol
Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 08:54

“Ölümlü Dünya 2” filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Yarın vizyona girecek filmi birçok ünlü isim de izledi.

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Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı “Ölümü Dünya 2” filminin galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda yapıldı.

Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Filmin oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekip, “Gülmek hepimizin hakkı. Bir an evvel salonlarda da gülelim istiyoruz. İşimizi iyi yapmaya gayret ettik. Tek motivasyonumuz izleyicimizin sinema salonlarına gelmesi” dedi.

Destek olmalıyız

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Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani, galaya katılanlar arasındaydı.

Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Son dönemde sinema salonlarına ilginin az olması ile ilgili konuşan Yıldırım, “Bunlar önemli filmler. Sinemamıza biraz daha destek olmalıyız. Daha fazla sinemalara gitmeliyiz” dedi.

Kariyer odaklıyım

Ezgi Şenler ve Buray çifti birlikte poz verdi.

Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Buray, “Eve gidemediğim çok oluyor. O kadar şehirdışı ve yurtdışında oluyorum ki... Kariyer odaklıyım” dedi.

Evde ada çayı yakacağım

Ali Atay’ın oyuncu eşi Hazal Kaya, “Ali, filmi önceden izletmedi. Totem mi yapıyor? Her seferinde çok heyecanlıyım. Bugün de eve gidince ada çayları yakacağım. Kötü gözler uzak dursun” dedi.

Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Kaya, “Bihter” filmi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olacaktır. Herkese başarılar.”

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Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını
 Ayşe Kırca - Doğu Demirkol

Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Fatma Toptaş - Cem Yılmaz
Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Gupse Özay - Derya Karadaş - Esra Ruşan
Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Gökhan Özoğuz - Hakan Özoğuz
Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Hafsanur Sancaktutan
Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Büşra Pekin
Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Bengisu Apak
Ölümlü Dünya 2 galasına ünlü akını

Burak Sağyaşar - Hatice Şendil



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#Ölümlü Dünya 2#Ali Atay#Doğu Demirkol

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