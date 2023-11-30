'Ölümlü Dünya 2' galasına ünlü akını

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Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı “Ölümü Dünya 2” filminin galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda yapıldı.

Filmin oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekip, “Gülmek hepimizin hakkı. Bir an evvel salonlarda da gülelim istiyoruz. İşimizi iyi yapmaya gayret ettik. Tek motivasyonumuz izleyicimizin sinema salonlarına gelmesi” dedi.



Destek olmalıyız

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Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani, galaya katılanlar arasındaydı.

Son dönemde sinema salonlarına ilginin az olması ile ilgili konuşan Yıldırım, “Bunlar önemli filmler. Sinemamıza biraz daha destek olmalıyız. Daha fazla sinemalara gitmeliyiz” dedi.

Kariyer odaklıyım

Ezgi Şenler ve Buray çifti birlikte poz verdi.

Buray, “Eve gidemediğim çok oluyor. O kadar şehirdışı ve yurtdışında oluyorum ki... Kariyer odaklıyım” dedi.

Evde ada çayı yakacağım

Ali Atay’ın oyuncu eşi Hazal Kaya, “Ali, filmi önceden izletmedi. Totem mi yapıyor? Her seferinde çok heyecanlıyım. Bugün de eve gidince ada çayları yakacağım. Kötü gözler uzak dursun” dedi.

Kaya, “Bihter” filmi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olacaktır. Herkese başarılar.”

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