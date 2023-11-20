×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Öğretmenler günü düeti

Güncelleme Tarihi:

#Ayla Çelik#Öğretmenler Günü#Emel Şenocak
Öğretmenler günü düeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 07:36

Ayla Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel 10 sanatçının yer aldığı “Emel Şenocak’tan Yıldızlı Pekiyi” isimli projede yer aldı.

Haberin Devamı

Sanatçı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda hocası olan Emel Şenocak için stüdyoya girdi.

Çelik, Türk sanat müziğinin unutulmaz eseri “Nisan Yağmuru”nu Öğretmenler Günü’ne ithafen hem hocasına hem de tüm öğretmenlere armağan etti.

Öğretmenler günü düeti

Sanatçı, şarkıda Emel Şenocak ile düet yaptığı için heyecanlı olduğunu söyledi:

“Çok anlamlı, tatlı, gurur duyduğum ve bir o kadar da heyecan veren bir albüm. Uzun zamandır söylenmeyen ama hayatımızda iz bırakan, tadı hâlâ damağımızda olan şarkıları ben ve arkadaşlarım hocamızla söyledik.”

“Nisan Yağmuru” bugün Poll Production YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayla Çelik#Öğretmenler Günü#Emel Şenocak

BAKMADAN GEÇME!