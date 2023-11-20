Öğretmenler günü düeti

Haberin Devamı

Sanatçı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda hocası olan Emel Şenocak için stüdyoya girdi.

Çelik, Türk sanat müziğinin unutulmaz eseri “Nisan Yağmuru”nu Öğretmenler Günü’ne ithafen hem hocasına hem de tüm öğretmenlere armağan etti.

Sanatçı, şarkıda Emel Şenocak ile düet yaptığı için heyecanlı olduğunu söyledi:

“Çok anlamlı, tatlı, gurur duyduğum ve bir o kadar da heyecan veren bir albüm. Uzun zamandır söylenmeyen ama hayatımızda iz bırakan, tadı hâlâ damağımızda olan şarkıları ben ve arkadaşlarım hocamızla söyledik.”



“Nisan Yağmuru” bugün Poll Production YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda.