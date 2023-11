Ödüller hak edenlere

Haberin Devamı

◊ Onur Baştürk: Perihan Savaş, Meral Çetinkaya, Melis Sezen ve Hasan Can Kaya gibi farklı kuşaklardan önde gelen isimlerin jüride yer alması bence çok iyi oldu. Farklı görüşleri dinlemiş olduk ve bunların hepsi ortak bir paydada buluşmayı başardı.

◊ Savaş Özbey: 1 hafta kaldı törene. Çok heyecanlı. Jüri toplantısı da çok ilginçti. Hem kıran kırana tartışmalar oldu hem de çok güldük. Her hafta olsa gelirim.

◊ Orkun Ün: Bomba bir Pantene Altın Kelebek bekliyor hepimizi. Hak eden isimlere gitti ödüller bu sene. Haydi gelsin 3 Aralık!

◊ Ömür Gedik: Pantene Altın Kelebek tarihinin en uzun süren toplantısıydı. Bir de en eğlenceli olanı sanırım. Hasan Can Kaya gelecek yıl da jüride olsa keşke. Törene 1 hafta kala heyecan dorukta. Fanlar ödülleri merak ediyor, geceye kilitlendiler. Ve tabii herkes o gece kıyafeti, saçı, makyajı ve imajıyla nasıl fark yaratırım arayışında. Sabırsızlıkla 3 Aralık’ı bekliyoruz.

Bu polemiğin kazananı yok

Fazıl Say ve Farah Zeynep Abdullah, “Yılmaz Güney” üzerinden birbirine girdi. Fazıl Say, Farah Zeynep Abdullah’a “Niteliksiz dizi oyuncusu” dedi, genç oyuncu da “Ahmakça” diye karşılık verdi. Ne diyorsunuz bu polemiğe?

◊ Savaş Özbey: Hep söylüyorum: Farah resmen polemik paratoneri. Ağzını her açtığında, telefonu eline her aldığında, verdiği her röportajda birileriyle kavga giriyor.

◊ Orkun Ün: Çok konuşuyor Farah. Sus yahu! Her şeye yorum yapma, her şeye cevap verme.

◊ Ömür Gedik: Her iki tarafa da yakıştıramadım bu cümleleri. Ben kavga sevmiyorum arkadaşlar. Sinirim bozuluyor okudukça.

◊ Onur Baştürk: Bu polemiğin kazananı yok. Fazıl Say da Farah Zeynep Abdullah da duygularına yenik düşmüş son tahlilde. Birbirlerini gereksiz üzmüş oldular. Polemik böyle olmaz, fikirlerin çarpışması lazım. Ama bizde öyle olmuyor ne yazık ki, konuyla ilgisiz ve kişisel bel altı vurmalar başlıyor.

Yıllara rüşvet mi veriyorlar?

“Aşk-ı Memnu”dan 15 yıl sonra bir araya gelen Beren Saat (39) ile Kıvanç Tatlıtuğ (40) için “Yıllar bu ikiliye hiç dokunmamış, hâlâ aynılar” yorumları yapıldı. Siz ne düşünüyorsunuz?

◊ Onur Baştürk: Evet, gerçekten aynılar. Kendilerine iyi bakmışlar. Bir de bir araya gelince “kimyaları bu kadar tutan” bir başka dizi ikilisi yok bence.

◊ Orkun Ün: E gerçekten de sanki 1 ay sonrası gibi değil mi? İkisi de yaşlanmamış, ikisi de yıpranmamış.

◊ Savaş Özbey: 15 senede hepimiz ne kadar değiştik, onlar aynı duruyor. Yıllara rüşvet falan mı veriyor bunlar?

◊ Ömür Gedik: Hâlâ aynı ve hatta daha iyiler. Oyuncuların düzgün hayatlar yaşayıp kendilerine bakmaları gerektiği konusuna şahane iki örnek bence.

Sirkeli şampuan mı çıkarsa?

Hazal Kaya, “Sirkeyle yıkanırım, evi sirkeyle silerim. Astroloğuma sormadan imza atmam, adım atmam” dedi. Hazal abartmış mı, yoksa normal mi?

◊ Savaş Özbey: Sirke halıyı parlatır diye biliyorum ama saçlara falan da mı iyi geliyor? O zaman niye sirkeli şampuan yok? Çıkarsın bence

Hazal bir tane.

◊ Orkun Ün: Abartmış tabii. İmzalar için astroloğa danışıldığını gördüm ama her adımı onlara sormak da mantıklı değil. E nefes alamazsın ki zamanla.

◊ Onur Baştürk: Hazal’ın über önlemleri bana çok aşırı geldi ama tabii bu onun yaşam tarzı. Hatta bir dizi karakteri bile doğar onun yaptıklarını yapan. Zevkle izlenirdi hani.

◊ Ömür Gedik: Normal. Bizim camiada herkes böyle bu aralar, insandan insana geçiyor herhalde.

Keşke müzikal yapsalarmış

“Bihter” filminin Behlül’ü Boran Kuzum, “Herkes filmi beğendi ve olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi. İzleyenler ise daha çok olumsuz yorumlar yaptı. İzlediniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz?

◊ Savaş Özbey: Daha izlemeye fırsat bulamadım ama izleyen tanıdıklarımın olumsuz yorumlarından ayaklarım da geri geri gidiyor.

◊ Orkun Ün: Yahu kim beğenmiş pardon? Ben hiç böyle olumsuz yorum alan, 24 saat içinde bu kadar eleştirilen film görmemiştim. Yapamamışsınız işte, kabul edin gitsin.

◊ Ömür Gedik: Orkun’a ve Savaş’a katılıyorum. Ben de iyi eleştiri duymadım, okumadım. Ama kendim izlemeden de başkasının lafıyla ‘kötü’ diyemem.

◊ Onur Baştürk: Boran iyi niyetli ama maalesef “Bihter” filmi yapmak istediği farklı açılımı izleyiciye tam olarak yansıtamıyor. Ben izlerken “Keşke müzikal yapsalarmış” dedim. Daha başarılı olabilirmiş.

Teoman fazla röportaj vermeye başladı

Teoman “AVM’leri severim ben. Alışverişe bayılırım. Sosyetik bir kadın gibi yaşıyorum. Parasızken de severdim alışverişi. Param yoktu ama kokuştum” dedi. Ünlü rock’çının bu açıklamasını nasıl buldunuz?

◊ Ömür Gedik: Teoman tam da takılmak istediğim kafada şu an. Onun milletin ciddiye aldığı şakalarına bile bayılıyorum. Alışveriş severim, güvenilmezim, bazen kendime bile güvenmem, 80 yaşında belki ben de evlenirim!

◊ Orkun Ün: Teoman’ın çoğu sözüne çok “tamam”ım ben de. Doğru söylüyor diyorum. Mesela ben de çocukluğumdan beri AVM severim, gezerim. Alırım veya almam ama

gezerim.

◊ Savaş Özbey: Teoman’la asla arkadaş olamazdım. Tanışsak herhalde nefret ederdik birbirimizden. O kadar zıtım.

◊ Onur Baştürk: Teoman’ı seviyorum ama fazla mı röportaj vermeye başladı acaba? Sürekli karşımıza onun demeçleri çıkıyor.

Daha çok ödül alırız

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun başrolü paylaştığı, Kanal D’de yayınlanan “Yargı” dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Telenovela” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Yorumlarınız nedir?

◊ Orkun Ün: Eee görünen köy kılavuz istemez misali. Geçen yıl Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde de 5 ödül almışlardı. Daha çok ödül toplar “Yargı” dizisi.

◊ Ömür Gedik: Çok güzel, gurur verici. Türk dizileri dünyayı kasıp kavururken Emmy’de daha fazla olmalıyız diye düşünüyorum. Dünya keşfetti Türk dizilerini, Emmy hâlâ mesafeli davranıyor. Yavaş yavaş yıkıyoruz önyargıları. “Yargı” ekibini tebrik ediyorum.

◊ Savaş Özbey: İnsan gurur duyuyor emeği geçenlerle. Türk dizi sektörü dünyayı kasıp kavuruyor. Daha böyle çok ödüller alırız.

◊ Onur Baştürk: Senaryosu başarılı bir dizi. Başta Kerem Çatay olmak üzere tüm ekibe tebrikler.

Hak ettiğinden fazlasını kazanma hırsı insana neler yaptırıyor

Bankacı Seçil Erzan’ın Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Özellikle de Arda Turan’ın “13 milyon 900 doları elden verdim” ifadesi. Ne diyorsunuz bu olanlara?

◊ Savaş Özbey: Hak ettiğinden daha fazlasını kazanma hırsı insana neler yaptırıyor... Erman Toroğlu ne güzel söylemiş: “Ben resmi bankaya yatıracağım, faiz alacağım. Bunlar akıllı, fazla alacaklar...”

◊ Onur Baştürk: Ben bu olaydan hiçbir şey anlamadım. Arda Turan’ın o kadar nakit parayı bankadaki çalışana vermesini de, Fatih Terim’in mahkemedeki beyanını da...

◊ Orkun Ün: Yani olacak iş değil. Sen elden milyonlarca doları nasıl verirsin ya birine? Allah aşkına kendinize gelin ve kanmayın böyle ‘bir ver-iki al’ oyunlarına. Bunun için çok düşünmeye gerek yok. Ortalama zekâ yeterlidir.

◊ Ömür Gedik: İnanılır gibi değil. İşin içinde iş. Hiç anlamadığım ve uzak durduğum şeyler. Aklı olan da uzak durur. Daha çok para kazanma hırsının ne kadar berbat bir şey olduğunu bir kez daha anlamış olduk.