Doğum gününe ünlü akını... 'Nükhet Duru 7.0' yüklendi

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Nükhet Duru, 70’inci yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Oğlu Cem Masis’in organizasyonunu yaptığı parti Sanayi313’te gerçekleşti.
Şarkıları ve imajıyla her dönemin starı olmayı başaran ünlü sanatçının parti teması zamansızlığını vurgulaması için ‘Nükhet Duru 7.0’ olarak belirlendi. Kutlamaya aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Saba Tümer, Nilgün Belgün, Ceyda Düvenci, Meltem Cumbul’un da olduğu birçok ünlü isim katıldı.
Nükhet Duru’nun doğum günü partisi ünlüler geçidine sahne oldu. Kenan Doğulu, Nilgün Belgün, Göksel, Defne Samyeli, Saba Tümer, Meltem Cumbul’un aralarında olduğu birçok sanatçı Nükhet Duru için sevilen şarkıları söyledi.
Hayatta öyle şeyler oluyor
Göksel partiye yeniden barıştığı müzisyen sevgilisi Osman Şahin’le katıldı.
Ünlü şarkıcı muhabirlerin “İkinci baharınız hayırlı olsun” yorumu üzerine tebessüm ederek “Hayatta öyle şeyler oluyor” diye karşılık verdi. Osman Şahin de “Nasıl böyle bir çiçekle küs kalınabilir” diye konuştu.