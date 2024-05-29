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Doğum gününe ünlü akını... 'Nükhet Duru 7.0' yüklendi

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#Nükhet Duru#Doğum Günü#Cem Masis
Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 08:03

Nükhet Duru yeni yaşını önceki gece ‘Nükhet Duru 7.0’ adlı zamansızlık temalı partiyle kutladı. Maslak Sanayi313’te yapılan kutlamaya çok sayıda ünlü katıldı.

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Nükhet Duru, 70’inci yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Oğlu Cem Masis’in organizasyonunu yaptığı parti Sanayi313’te gerçekleşti.

Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi

Şarkıları ve imajıyla her dönemin starı olmayı başaran ünlü sanatçının parti teması zamansızlığını vurgulaması için ‘Nükhet Duru 7.0’ olarak belirlendi. Kutlamaya aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Saba Tümer, Nilgün Belgün, Ceyda Düvenci, Meltem Cumbul’un da olduğu birçok ünlü isim katıldı.

Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi


Nükhet Duru, “Allah’ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire yaşamak istiyorum. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum” diye konuştu.

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Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi

Nükhet Duru’nun doğum günü partisi ünlüler geçidine sahne oldu. Kenan Doğulu, Nilgün Belgün, Göksel, Defne Samyeli, Saba Tümer, Meltem Cumbul’un aralarında olduğu birçok sanatçı Nükhet Duru için sevilen şarkıları söyledi.

Hayatta öyle şeyler oluyor

Göksel partiye yeniden barıştığı müzisyen sevgilisi Osman Şahin’le katıldı.

Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi

Ünlü şarkıcı muhabirlerin “İkinci baharınız hayırlı olsun” yorumu üzerine tebessüm ederek “Hayatta öyle şeyler oluyor” diye karşılık verdi. Osman Şahin de “Nasıl böyle bir çiçekle küs kalınabilir” diye konuştu.

Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi

Eşi Beren Saat ile geceye katılan Kenan Doğulu Nükhet Duru’nun eşsiz bir kadın olduğunu söyledi.

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Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi

Ayça Varlıer “Nükhet, enerjisine ve sesine hayran kaldığım çok değerli bir sanatçı” dedi.

Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi

Nükhet Duru’nun Dikran Masis’le evliğinden olan Cem Masis annesiyle poz verdi.

Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi

Ceyda Düvenci, geceye sevgilisi Güçlü Mete’yle katıldı. Düvenci, “Mutluyum” dedi.

Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi

NİLGÜN BELGÜN - NÜKHET DURU - SABA TÜMER - İZZET ÖZ

Doğum gününe ünlü akını... Nükhet Duru 7.0 yüklendi

NECATİ AKPINAR - AHMET SAN - NÜKHET DURU


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#Nükhet Duru#Doğum Günü#Cem Masis

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