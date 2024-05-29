Doğum gününe ünlü akını... 'Nükhet Duru 7.0' yüklendi

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Nükhet Duru, 70’inci yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Oğlu Cem Masis’in organizasyonunu yaptığı parti Sanayi313’te gerçekleşti.

Şarkıları ve imajıyla her dönemin starı olmayı başaran ünlü sanatçının parti teması zamansızlığını vurgulaması için ‘Nükhet Duru 7.0’ olarak belirlendi. Kutlamaya aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Saba Tümer, Nilgün Belgün, Ceyda Düvenci, Meltem Cumbul’un da olduğu birçok ünlü isim katıldı.

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Nükhet Duru, “Allah’ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire yaşamak istiyorum. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum” diye konuştu.

Nükhet Duru’nun doğum günü partisi ünlüler geçidine sahne oldu. Kenan Doğulu, Nilgün Belgün, Göksel, Defne Samyeli, Saba Tümer, Meltem Cumbul’un aralarında olduğu birçok sanatçı Nükhet Duru için sevilen şarkıları söyledi.



Hayatta öyle şeyler oluyor

Göksel partiye yeniden barıştığı müzisyen sevgilisi Osman Şahin’le katıldı.

Ünlü şarkıcı muhabirlerin “İkinci baharınız hayırlı olsun” yorumu üzerine tebessüm ederek “Hayatta öyle şeyler oluyor” diye karşılık verdi. Osman Şahin de “Nasıl böyle bir çiçekle küs kalınabilir” diye konuştu.

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Eşi Beren Saat ile geceye katılan Kenan Doğulu Nükhet Duru’nun eşsiz bir kadın olduğunu söyledi.

Ayça Varlıer “Nükhet, enerjisine ve sesine hayran kaldığım çok değerli bir sanatçı” dedi.

Nükhet Duru’nun Dikran Masis’le evliğinden olan Cem Masis annesiyle poz verdi.