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Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilsu Berfin Aktaş dizileri ve filmleri

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Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli Nilsu Berfin Aktaş dizileri ve filmleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 13:09

Nilsu Berfin Aktaş kariyeri ve hayatı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gizem'i olarak sevenleriyle buluşan Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Nilsu Berfin Aktaş dizileri ve hayatı...

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Nilsu Berfin Aktaş biyografisi ile merak konusu oldu. Güzel oyuncu son olarak Benim Hayatım dizisinde yer almıştı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gizem'i olarak ise hayranlarının şimdiden dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Nilsu Berfin Aktaş hakkında bilgiler...

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara’da doğmuştur. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından söz ettirmiştir. 

Oyunculuk kariyerinde ünlü markaların reklam reklam filmlerinde rol aldı. ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterine hayat verdi. 2021 yılında Benim Hayatım dizisinde yer alan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i olarak izleyiciyle buluşacak.

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