Nevra Serezli Türkiye turnesine çıkıyor

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Duygusal komedi türündeki oyun, Alejandro Casona’nın eserinden Nedim Saban tarafından tiyatroya uyarlandı.

Oyunun biletleri ise Biletinial’da satışa çıktı. Yüreği torun özlemiyle dolu büyükanneyi canlandıran Nevra Serezli, bu oyunla 7 prestijli ödüle layık görüldü.

Sanatçıya sahnede, Nuri Gökaşan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Selver Çavuş, Hakan Dönertaşlı ve Meltem Özlevent eşlik ediyor. Oyunun sahne tasarımı Cihan Aşar, kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç, ışık tasarımı ise İsmail Sağır imzasını taşıyor.

Oyun turneye 16 Nisan’da Konya Devlet Tiyatrosu ile başlayacak Kütahya, Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Karabük, Zonguldak ve İstanbul’daki birçok sanat merkezinde sahnelenecek.

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11 yıl sonra bu oyunla döndü

Nevra Serezli, 2020’de Tiyatrokare’nin “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla 11 yıl sonra tiyatroya döndü. Oyun, pandemi sonrası ara vermek zorunda kaldı.