Nalan Tokyürek kimdir, kaç yaşında?

Nâlân, 15 Kasım 1973 tarihinde Eskişehir’de polis bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü kızları olarak dünyaya geldi. Babasının tayini sebebiyle 3 yaşındayken İstanbul’a taşındılar. İlkokula İstanbul’da başladı. Beşinci sınıfa kadar İstanbul’da okudu. Babasının tayini çıktığı için taşındıkları Afyonkarahisar’da ilkokulu bitirdi.

1984 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi, Kanun öğrencisi olarak ortaokula başladı. Lise ve üniversite öğrenimine de aynı okulda şan bölümü öğrencisi olarak devam etti. Klasik Türk müziği eğitimini bu okulda tamamladı.

Daha üniversitede öğrenciyken, okul arkadaşlarından kurulu bir grupla Beşiktaş Sokak Bar’da yaptığı programlarla İlk sahne deneyimini kazandı.

1993’te Ataköy Regatta, Twins Bar’da sahne almaya başladı. O dönemlerde Garo Mafyan, hazırladığı bir albüm için solist aramaktaydı. Çalıştığı barda Nâlân’ı dinledikten sonra albümü onun okumasını istedi. Şarkılar hazır olduğu için kısa sürede albümü tamamladılar.

1994'te ilk solo albümü olan "Of Aman"ı yayınlayan sanatçı, uzun süre "Of Aman Nalan" adıyla anılmıştır. Bu dönem menajerliğini Halis Bütünley yapmıştır. Hemen her albümünden en az birer hit çıkaran sanatçı genellikle kendi şarkılarını kendisi yazmakta ve bestelemektedir. 2007 yılında farklı tarzda şarkılar söyleyerek, Türk Sanat Müziği eserlerini yorumladığı "Türk Sineması Klasikleri" albümünü yayınladı.

Nâlân'ın dokuzuncu stüdyo albümü "Demode" 3 Mart 2009'da Seyhan Müzik etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün ilk klibi "Yaralıyım" oldu. Albümün ikinci klibi ise Eyüp Dirlik tarafından çekilen "Mnyk" şarkısı oldu. Sanatçı, 2009 yılının Kasım ayında yayınlanan Şükrü Tunar tribute'ü "Şükrü Tunar Eserleriyle Serkan Çağrı" albümünde "Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım" adlı Türk sanat müziği eseriyle yer almıştır. Demode albümünün üçünü klibi ise Söz Verdik Biz Allah'a şarkısına gelmiştir. Bu parçalar dışında Demode albümünden Aramadın ve Demode şarkıları da dinleyiciler tarafından sevilen parçalar olmuştur.

ŞARKILARI