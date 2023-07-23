Müzik kulağı olan herkes fark eder bu benzerliği

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Savaş Özbey: Valla konu artık biz sıradan insanları aştı, MESAM’ın bu meseleyi inceleyip kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonucunu açıklaması lazım. Çünkü bir yandan Emir Can İğrek çok başarılı bir müzisyen, böyle bir şeye tenezzül etmesine gerek yok. Beste için “anonim” yazar, geçer. Ama diğer yandan da iki melodiyi dinlediğinizde kulaklarınıza inanamıyorsunuz.

Orkun Ün: Merdivenmiş, o bu bilmem... İlk başta benziyor diyorsunuz sonra ‘aa aynı mı ya acaba’ diyorsunuz. Fakat ben olaya ‘dönemsel’ bakıyorum. Günümüz böyle artık. Çünkü alan daraldı, hareket alanı azaldı. Ben yuhlayıp taşlamam Emir Can’ı, hevesini asla kırmam. Duymuştur oradan esinlenip devamını kendi getirmiştir bestenin... Normal...



Onur Baştürk: E yani, benzemekle kalmamış, aynısı. Arada tek bir nota farklı gibi. Uzmanı daha iyi bilir, ama müzik kulağı olan biri bile bu benzerliği fark eder yani.

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Ömür Gedik: Benzerlik var tabii ama aynısı demek haksızlık olur. Eser sahiplerinin hakkını koruyan meslek birlikleri MESAM ve MSG’de bu işlere bakan, alanında uzman kişilerden oluşan özel kurullar var. Böyle yüzlerce şarkıyı değerlendiriyorlar. Onlar verir son kararı.

Orkun Ün - Ömür Gedik - Savaş Özbey - Onur Baştürk

Süreyya Yalçın’ın köpeği de mecburen sahibinin izinde

Süreyya Yalçın köpeğine güneş kremi sürdü. Köpeğe güneş kremi sürülür mü?

Onur Baştürk: Sürülmez yahu. Ama her köpek sahibine benzer misali, Süreyya Yalçın’ın köpeği de mecburen sahibinin izinde.

Savaş Özbey: İnsan cildi gibi hayvan cildi de güneşten zarar görebilir, köpeğini düşünmesi güzel bir şey tabii de... Asıl soru şu: O hayvanın o güneşin altında ne işi var? Eda Taşpınar mı bu; Fedon mu, Süreyya Yalçın mı ki sabahtan akşama kadar şezlongda güneşlenip kendi güneş kremini çıkarsın?

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Orkun Ün: Ben sürmezdim ama bunun bir zararı var mı inanın bilmiyorum. Ömür’cüğüm söz senin?...

Ömür Gedik: Bir insanın kendi türünden başka bir canlının da sağlığını düşünmesi, kendi gibi görmesi neden bu kadar sorun oldu anlamıyorum. Bravo Süreyya’ya, aynı benim kafada. Sürdüğü güneş krem markası köpekler için uygundur, Süreyya mutlaka bunu düşünüp araştırıp öyle sürmüştür.

Ne şanslı bir ülkeyiz ki böyle bir Süperstar’ımız var

Ajda Pekkan’ın teknede verdiği mayolu pozu nasıl buldunuz?

Orkun Ün: Yahu her zaman prenses Ajda ya... Her yaz muhakkak bir fotoğraf salıyor ve damga vuruyor. Örnek olsun o sağlıklı fit görünümü ve hayatı hemcinslerine...

Savaş Özbey: Audrey Hepburn ölmedi, bütün şıklığı, zarafeti ve güzelliğiyle Türkiye’de hayatına devam ediyor demek istiyorum. Ne şanslı bir ülkeyiz ki böyle bir Süperstar’ımız var.

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Ömür Gedik: Çok alımlı, asil ve güzel, beyaz mayo, gözlük ve halhal seçimi de çok başarılı. Ajda forever diyoruz her zamanki gibi.

Onur Baştürk: Müthiş! Her zamanki gibi. Ajda ülkenin sürdürülebilirliği kanıtlanmış tek pop starı. Ne yapsa dönüp bakıyoruz. Malzemesi bitmiyor.

Bu da şovun bir parçası

Kenan Doğulu, Sefo ve Edis geçen hafta verdikleri konserlerde kostümleriyle dikkat çekti. Erkek şarkıcılar sahnede artık daha cesur giyinmeye mi başladı, ne der Konsey?

Savaş Özbey: Kadın ya da erkek, çok sıkılmadık mı artık sahne kostümü tartışmaktan? Kaldı ki 70’leri, 80’leri, 90’ları düşünüyorum; bırakın cesareti, biraz çekingenlik bile var.

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Orkun Ün: Evet evet bir süredir var bu iddialı kıyafetler erkeklerde... Ama sahne orası, şov alanı yani. Yapacaklar giyinecekler tabii... Oralarını buralarını çok açmasınlar kafi bana...

Onur Baştürk: Kenan Doğulu’yu beğendim. Diğer ikisi maalesef olmamış.

Ömür Gedik: Ben de kadın ve erkek şarkıcılar arasındaki bu dengesizlikten şikayetçiydim. Biz kadınlar sahnede ne giyelim diye haftalar öncesinden plan yapıp, elbise seçip, provalar yapıyorsak erkekler de yapmalı. Bu da işin ve şovun bir parçası. Kenan, Edis ve Sefo hepsi de çok iyiydi. Böyle devam.

İşadamları yarışsa kesin birinci olur

Sadettin Saran arıza yapan botunu yüzerek karaya çekti. Ve bu anları da sosyal medyasında paylaştı. Sadettin Saran yakında Survivor’a da

katılır mı?

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Onur Baştürk: Katılsa keşke, şahane olur ya da Acun yarışmanın CEO’lar versiyonunu yapsın.

Savaş Özbey: Survivor’a katılırsa o sezon başka kimse katılmaz. Biraz sinir bozucu bir tip değil mi Sadettin Saran? Hem yakışıklı, hem başarılı, hem zengin, hem sporcu, hem iyiliksever. Kardeşim bu insansa biz neyiz diyesi geliyor insanın.

Ömür Gedik: Saran’ın paylaşımlarını takip ediyor ve hayran kalıyorum. İşadamlarının yarıştığı Survivor yapılsa kazanır.

Orkun Ün: Hahahaha. Katılsa finale kalır diyenler? Vallahi kalır.

Türkiye’nin BarbIe ve Ken’i

Barbie filmi gösterime girdi. Sizce bizim ünlüler arasında en Barbie ve en Ken kim?



Savaş Özbey: Onedio sitesi okuyucuları arasında bir anket yaptı, Türkiye’nin Barbie’si İpek Filiz Yazıcı çıktı. Ama ben Aleyna Tilki’yi daha yakıştırıyorum Barbie’ye. Yine Türk işi bir Ken ararsak da Burak Özçivit. Fakat ona da ödem büyüsü yapmışlar. Gördünüz mü teknedeki tatil pozlarını?

Barbie yüzde yüz Aleyna Tilki... Ken’e gelecek olursak... (Şu an biraz düşünüyorum.) Tamam düşündüm cevabım; Yılmaz Morgül...Bizdeki tek Barbie Eda Ece. Ona yakışır. Savaş’cım, Burak Özçivit’in Ken’likle uzaktan yakından ve galaksi ötesinden dahi ilgisi yok. Ken olabilecek ünlümüz belki bir tek Kerem Bürsin.Eda Ece ve Kerem Bürsin diyorum. Eskiden olsa kesin Emel Sayın ve Tarık Akan olur derdim.