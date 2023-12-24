Müziğin dört yapraklı yoncası onlar mı?

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- Orkun Ün: Doğru tespit. Bence bunu şimdilik böyle kabul edip onaylayalım. Zaman içinde güncellemelere de açık olalım ama.

- Savaş Özbey: Herkes “Ajda-Sezen-Nilüfer-Nükhet dururken siz kimsiniz” diye çullanıyor Hande’ye. Ama programın o bölümünü izledim; “Bizim dönemden konuşacak olursak” diye başlıyor cümleye. Bunlar yeni dönemin dört yapraklısı, diğerleri gelmiş geçmiş, forever dört yapraklı diyelim, meseleyi tatlıya bağlayalım. Bir de son dönemdeki isimler içinde Aleyna Tilki, Simge ve Melike Şahin’i de katabiliriz bu gruba.

- Ömür Gedik: Müziğin dört yapraklı yoncası konuşulduğunda tabii ki benim de aklıma ilk Sezen Aksu, Ajda, Emel Sayın, Nilüfer, Nükhet Duru geliyor. Ama o programda yakın zamanlar konuşulduysa, Hande’nin listesi de birkaç ekleme ve çıkarma ile tamamdır.

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- Onur Baştürk: Simge’yi unutmuş, bence dört yapraklı yonca arasında olmayı esas o hak ediyor.

İki yakın arkadaş

İbrahim Çelikkol, rol aldıkları dizinin yemek davetinde Birce Akalay’ı omzundan öptü. Akalay, bununla ilgili soru soran muhabirlere “Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz?” dedi. Cevaplarınızı alalım Konsey...

- Onur Baştürk: Birce ve İbrahim alışık olunmayan bir kadın-erkek dostluğundalar. O yüzden bir türlü anlaşılamıyor ve her seferinde “Yoksa sevgililer mi?” bilmecesinde kaybolmayı daha çok seviyor insanlar. Çünkü böylesi daha kestirme.



- Orkun Ün: Temas var, temas var... Ben de arkadaşıma temas ederim. Ama abartmadan. Bu ikilinin görüntüsüne gelince... Bence yok bir şey yahu!

- Savaş Özbey: Doyamadılar bu ikiliyi birbirine yakıştırmaya. İmkânsız, asla, hiçbir zaman demiyorum tabii ki ama belli ki şu an için çok yakın iki dostlar.

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- Ömür Gedik: İki iyi arkadaşın teması, aralarında bir şey olması muhtemel iki kişinin bakışmasından bile daha masumdur bence. Birce ve İbrahim iki yakın arkadaş ve bu temasta abartılacak hiçbir şey yok.

Çok uzadı bu küslük

Ahmet Kural, arasının açıldığı Murat Cemcir için “Biz düşman olacak insanlar değiliz. Şu anda konuşmuyoruz, nedeni bize kalsın ama günün birinde barışılır” dedi. Ne oldu ikiliye sizce?

- Orkun Ün: Aralarında ne oldu, ne bitti bilemeyiz. Ama ben şunu bilirim; özellikle erkekler arasına böyle mesafe girdiyse, bu kadar zaman geçtiyse, bir daha kolay kolay eskisi gibi olmaz o iş. Geçmiş olsun.

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- Ömür Gedik: Çok uzadı bu küslük. Onları önce sağlam bir proje bir araya getirir. Sonra da eski dostluk geri gelir. Birlikte çok iyiydiler çünkü.

- Onur Baştürk: Herhalde neden küstüklerini en merak etmediğim ikili!

- Savaş Özbey: Benim tahminim; Ahmet Kural’ın Sıla ile yaşadığı süreçte oldu ne olduysa. Çünkü Murat Cemcir de zarar gördü o süreçte. Projeler falan iptal oldu. Belki Cemcir tavır koydu, belki Kural arkadaşını yeteri kadar yanında göremedi... Bütün bunlar ihtimal dahilinde.

Ayıp mı etti

Oğlu Osman Nejat’la Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada “Kulise gidiyoruz tebrik etmek için. Gökhan’da bir afra bir tafra!” paylaşımı yapmıştı. Gökhan Özoğuz konuyla ilgili “Bence öyle demek istememiştir. Nurgül çok tatlı bir kadın, belki zor bir zaman geçiriyordur” dedi. Şarkıcı ayıp mı etti?

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- Savaş Özbey: Kuliste etmediyse bile bu açıklamasıyla ayıp etmiş. Biri için “Bence zor zamanlardan geçiyor” demek, “Akıl sağlığı, ruh sağlığı yerinde değil, ondan dolayı böyle davranıyor” demek. Çıkıp “Farkında bile değilim kırdığımın, konser stresime versinler” dese ne olur sanki?

- Ömür Gedik: Kulis işleri hep sıkıntı, konser telaşı yaşayan sanatçıyı zorlamaya gerek yok. Gökhan da abartılı bir tepki vermiş tabii. Hangi birini savunacağımı şaşırdım.

- Onur Baştürk: Konser öncesi insan o adrenalinle herkesi kabul etmek istemeyebilir, bunu en iyi Nurgül’ün bilmesi gerekirdi. Oğlu Athena hayranı diye böyle bir çıkış yapmış. Oğlu kendi isyanını kendi Instagram’ından dile getirebilirdi. Nurgül’ün dile getirmesi anlamsız olmuş.

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- Orkun Ün: Ya konser öncesi ayrı, konser sonrası ayrı. Sanırım Nurgül Yeşilçay konser öncesi girmek istemiş kulise. E olmaz ki. Bekleyin konser sonrası girmeye çalışın girecekseniz. Haklı bence Gökhan bu durumda.

Nedenini sormak hiç cool değil

Şahan Gökbakar, Alişan’ı Twitter’da engelledi. Alişan, engelli sayfasının görüntüsünü paylaşarak ünlü komedyene “Hayırdır?” diye sordu. Neler oluyor sizce?

- Ömür Gedik: Aralarında ne olduğunu onlar bilir tabii ama Alişan neden engellendiğini paylaşmış, onu anlayamadım.

- Savaş Özbey: Bana mı soruyorsunuz? Belli ki Alişan’ın bile haberi yok neler olduğundan...

- Onur Baştürk: Engellemek ne demek; seni görmek, duymak istemiyorum demek. “Hayırdır” diye bir de üstüne soru sorulmuş ya... Hiç cool değil. Ben olsam “Ne manasız” der, geçerdim.

- Orkun Ün: Şahan’ın kendi dünyası var. Görüşüne uymayan herkese düşmanıymış gibi davranıyor. E yanlış tabii. Ama Alişan’ın yerinde olsam “Hayırdır” diye de sormaz, “Bana ne, ne yapıyorsan yap” derdim.

Esprinin tadı kaçtı

“Çok Güzel Hareketler 2” ekibinin Altın Kelebek’le ilgili skecini izlediniz mi? “Yargı” dizisindeki performansıyla ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Pınar Deniz’le dalga geçildiği haberleri hafta boyunca sosyal medyada çok konuşuldu. Nedir yorumunuz?

- Savaş Özbey: Çok ayıp etmişler Pınar Deniz’e. Ne demek “en hak etmeyen oyuncu” ödülü? Ne demek “Güzelseniz çalışmanıza gerek yok”? Kendileri de oyuncu. Onlara yapılsa iyi mi olur?

- Ömür Gedik: Esprinin tadının nasıl kaçabileceğinin güzel bir örneğini vermişler. Olmamış!

- Orkun Ün: Hep kıskançlık var bu işlerde Konsey. Ayıp ettiler Pınar Deniz’e. Hak etmedi mi kız? Etti. Eleştirin. Çok hoştur eleştiri. Ama mantıklı olun yahu!

- Onur Baştürk: Geçilebilir, ne var bunda? Hakaret olmadığı sürece her şeyin mizahı yapılabilir. Bu kadar mesele yapmaya gerek yok bence. Amerika’da nelerle dalga geçiyorlar mesela, herkes gülüp geçiyor. Ayrıca birinin mizahı yapılıyorsa o biri “olmuş” demektir zaten.

Herkül erkek

Nilperi Şahinkaya, konuk olduğu YouTube programında “Ben Herkül gibi erkek severim” dedi. Nasıl oluyor Herkül gibi erkek sizce?

- Onur Baştürk: Herhalde iri yarı, kaslı demek istedi. Ne bileyim ben?

- Orkun Ün: Hahahah! Sanırım uzun boylu, heybetli, yapılı, kaslı erkeklerden bahsediyor. Ben öyle bir erkek olmadığım için ‘Herküller kapatılsın’ diyorum.

- Savaş Özbey: Yok, Nilperi Şahinkaya bunu “Kayınpederim Zeus olsun” anlamında söylemiştir.

- Ömür Gedik: Güçlü, kuvvetli olsun demek istemiştir. Ama Herkül’ün aynı zamanda dik başlı olduğunu da biliyordur herhalde.

Savaş Özbey - Onur Baştürk - Ömür Gedik - Orkun Ün