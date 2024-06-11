Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Murat Soydan dizileri ve filmleri

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Murat Soydan, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 1966 yılında sinemaya adım atan Soydan, kariyeri boyunca yaklaşık 200 filmde rol almıştır. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan oyuncu, aynı zamanda Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yapmıştır. Peki, 84 yaşında vefat eden Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Murat Soydan, gerçek adıyla Rüçhan Tercan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi ise Edirne’de tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul’a geldi. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı kazanarak sinema dünyasına adım attı.

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MURAT SOYDAN KARİYERİ

Murat Soydan, 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" filmi ile sinemaya başladı. Yaklaşık 200 filmde rol alan Soydan, 1970’li yılların jön oyuncularından biri olarak Türk sinemasının önemli isimleriyle başrolleri paylaştı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra çeşitli dizi projelerinde de yer aldı ve bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayınladı.

MURAT SOYDAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ