'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin galasında duygusal anlar... 'Murat çok derin acılar çekti'

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Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyan ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin galası önceki akşam Mecidiyeköy Torun Center Sinemaları’nda yapıldı.

Filmin başrol oyuncusu Burak Sevinç , “Kendisinin en doğal halini yansıtmaya çalıştık. Kanser sürecini aktarabilmek için makyaj ve uzun saçlarını gösterebilmek için peruk kullanıldı. Onun dışında hiçbir şekilde plastik makyaj kullanılmadı. Şarkıları ben seslendirdim” dedi.

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Yönetmenliğini Ali Ayyıldız’ın üstlendiği filmde Sevinç’e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ediyor.

Tuvana Türkay ise şunları söyledi: FFilmde Murat Göğebakan’ın ikinci eşini canlandırdım. Biyografi filmlerinde gerçek karakterleri canlandırdığımız için bunun ağırlığını oyuncu her zaman taşır, biz de taşıdık” dedi.

Çok derin acı çekti



Murat Göğebakan’ın yakın dostu Murat Kekilli de galadaydı.

Kekilli, “Kardeşim gibiydi. Allah kimsenin başına ihanet vermesin. Çok fazla dillendirmek istemiyorum. Çok acı çekti. Taraflar rahmetli oldu. Dünyada hiçbir eylem karşılıksız kalmıyor. O acıyı çok derin yaşadığına şahit oldum” dedi.