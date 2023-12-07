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'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin galasında duygusal anlar... 'Murat çok derin acılar çekti'

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#Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı#Burak Sevinç#Tuvana Türkay
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin galasında duygusal anlar... Murat çok derin acılar çekti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 11:16

Anadolu rock müzisyeni Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyan ve yarın vizyona girecek “Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı” filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

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Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyan ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin galası önceki akşam Mecidiyeköy Torun Center Sinemaları’nda yapıldı.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin galasında duygusal anlar... Murat çok derin acılar çekti


Filmin başrol oyuncusu Burak Sevinç, “Kendisinin en doğal halini yansıtmaya çalıştık. Kanser sürecini aktarabilmek için makyaj ve uzun saçlarını gösterebilmek için peruk kullanıldı. Onun dışında hiçbir şekilde plastik makyaj kullanılmadı. Şarkıları ben seslendirdim” dedi.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin galasında duygusal anlar... Murat çok derin acılar çekti

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Yönetmenliğini Ali Ayyıldız’ın üstlendiği filmde Sevinç’e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ediyor.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin galasında duygusal anlar... Murat çok derin acılar çekti

Tuvana Türkay ise şunları söyledi: FFilmde Murat Göğebakan’ın ikinci eşini canlandırdım. Biyografi filmlerinde gerçek karakterleri canlandırdığımız için bunun ağırlığını oyuncu her zaman taşır, biz de taşıdık” dedi. 

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin galasında duygusal anlar... Murat çok derin acılar çekti

Çok derin acı çekti

Murat Göğebakan’ın yakın dostu Murat Kekilli de galadaydı.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin galasında duygusal anlar... Murat çok derin acılar çekti

Kekilli, “Kardeşim gibiydi. Allah kimsenin başına ihanet vermesin. Çok fazla dillendirmek istemiyorum. Çok acı çekti. Taraflar rahmetli oldu. Dünyada hiçbir eylem karşılıksız kalmıyor. O acıyı çok derin yaşadığına şahit oldum” dedi.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin galasında duygusal anlar... Murat çok derin acılar çekti

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#Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı#Burak Sevinç#Tuvana Türkay

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