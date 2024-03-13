Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması... Son noktayı koydu

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Ahmet Kural'ın vizyona yeni giren filmini izlemediğini söyleyen Murat Cemcir; "Bizim aramızda bir küslük yok. Ben kimseye küsmem bana küser insanlar. Ben dururum. Gelirler barışırlar, sonra giderler..." dedi.

Murat Cemcir, eski dostunun düğün davetiyesini whatsaapp ile göndediği iddiasına da yanıt verdi:

"Ben whatsaap'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli değil. Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım. Güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler, eşimiz olarak girerler, arkadşımız olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler... Sonra giderler... Hayat böyle bir şey"

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Murat Cemcir, muhabirlerin "Yollar yeniden kesişir" sözlerine ise "Gerek yok kardeşim" sözleriyle yanıt verdi