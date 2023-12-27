Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın dostluğu bitti! 'Görüşmüyorum, görüşmeyeceğim de!

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Birçok projede birlikte rol alan Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in arasına karakedi girdi. İkili arasındaki kriz, Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın düğününe katılmayınca ortaya çıktı...

'LCV İLE ÇAĞIRILDIĞIM YERE GİTMEM'

Cemcir, konuyla ilgili olarak "Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Bu kadar söyleyebilirim. Evlilik kutsaldır. Evlenen her çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum" açıklamasını yaptı.

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'BİRBİRİMİZE KIRGINIZ'

Ahmet Kural ise katıldığı bir programda Murat Cemcir ile dost olduklarını vurguladı:

"Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi de yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler”

'GÖRÜŞMÜYORUM, GÖRÜŞMEYECEĞİM DE'

Bir süredir ekranlardan uzak olan Murat Cemcir, önceki akşam Erdil Yaşaroğlu’nun ikinci kişisel sergisi 'Transatlantik'e katıldı.

Murat Cemcir, “Ahmet Kural ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Allah herkesin yolunu açık etsin. Ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi. Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyorum ve görüşmeyeceğim de!”