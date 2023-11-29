Metin Tekin: Taro'nun şöhreti beni geçti

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Tekin, Şevval Sam ile evliliğinden olan oğlu Taro Emir Tekin’in kendi şöhretini geçtiğini söyledi:

“Sadakatsiz dizisinde oynuyordu. Bodrum’a gittik. 6 hanımefendi Taro ile fotoğraf çekildi. Ben lobide köşede oturdum. Fenerbahçe’de yürüyordum. Trafik sıkışıktı. Biri arabanın içinden ‘Beşiktaşlı kaptan merhaba’ diye bana bağırdı. Arka koltukta oturan çocuğu ‘Baba bu kim’ dedi. Babası şu cevabı verdi: ‘Sadakatsiz Selçuk’un babası.’ Bizim Beşiktaş, spor yorumculuğu, milli takım hepsi gitti. Sadakatsiz Selçuk’un babası olduk. Ama büyük bir keyiftir.”

Metin Tekin, oğluyla gurur duyduğunu ifade etti: “Bana göre dünyanın en yakışıklı, en iyi oyuncusu şeklinde bakmıyorum. Sadece ona sevgiyle bakabiliyorum.”