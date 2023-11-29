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Metin Tekin: Taro'nun şöhreti beni geçti

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#Metin Tekin#Taro Emir Tekin#Onur Tuğrul
Metin Tekin: Taronun şöhreti beni geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 07:39

ESKİ futbolcu Metin Tekin, Vole isimli YouTube kanalında Onur Tuğrul’un sorularını yanıtladı.

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Tekin, Şevval Sam ile evliliğinden olan oğlu Taro Emir Tekin’in kendi şöhretini geçtiğini söyledi:

“Sadakatsiz dizisinde oynuyordu. Bodrum’a gittik. 6 hanımefendi Taro ile fotoğraf çekildi. Ben lobide köşede oturdum. Fenerbahçe’de yürüyordum. Trafik sıkışıktı. Biri arabanın içinden ‘Beşiktaşlı kaptan merhaba’ diye bana bağırdı. Arka koltukta oturan çocuğu ‘Baba bu kim’ dedi. Babası şu cevabı verdi: ‘Sadakatsiz Selçuk’un babası.’ Bizim Beşiktaş, spor yorumculuğu, milli takım hepsi gitti. Sadakatsiz Selçuk’un babası olduk. Ama büyük bir keyiftir.”

Metin Tekin, oğluyla gurur duyduğunu ifade etti: “Bana göre dünyanın en yakışıklı, en iyi oyuncusu şeklinde bakmıyorum. Sadece ona sevgiyle bakabiliyorum.”

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#Metin Tekin#Taro Emir Tekin#Onur Tuğrul

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