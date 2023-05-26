Merve Dizdar'dan eleştirilere yanıt: Beğenmeyen de başımın tacı

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NURİ BİLGE CEYLAN SAYESİNDE

Başrolünde oynadığı, NURİ BİLGE CEYLAN imzalı “Kuru Otlar Üstüne” filminin Cannes’daki prömiyerine katılan Merve Dizdar, İstanbul’a döndü. Levent’teki menajerlik ofisine girerken görüntülenen ünlü oyuncuya festivalle ilgili sorular yöneltildi.



“Çok güzel geçti. Nuri Bilge Ceylan zaten çok özel bir yönetmen. Her yaptığı işte başarısını kanıtlamış. Biz de onun sayesinde böyle bir şey gördük” diyen Dizdar, prömiyerde giydiği elbise için sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlar hakkında da şunları söyledi:

GİYDİĞİME GÖRE BEĞENMİŞİMDİR

“Ben çok mutluyum. Bence çok güzel bir kıyafet. Giydiğime göre zaten beğenmişimdir. Çok güzeldim. Olumlu yorumlara mutlu oluyorum. Olumsuz yorumlara ise mutsuz olmuyorum, çünkü herkes birbirinden farklı. Ben kimseye ‘Niye bunu giydin’ diye laf etmem. ‘İğrenç, rezil, berbat’ gibi yorumlar yapıldı.”

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“Beni öyle görmekten çok üzülmüşler gibi. Açıkçası işin kıyafet kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü dünyaca ünlü bir film festivali bu. Benim aklım o taraflara gidiyor. O yüzden kıyafet konuşmak aklıma gelen en son şey. Beğenmeyenler de başımın tacı. Ben beğendim.”

Beni böyle seveceksiniz

Merve Dizdar, sosyal medyada da bir video paylaşarak eleştirilere tepki gösterdi: “Yorumlarınızı okudum. ‘Çok iğrenç, rezil, rüküş, bizi böyle mi temsil ettin, berbat bir seçim’ yazanlar; aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Bu konu tartışmaya kapalı. Ya beni böyle seveceksiniz, kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum.”