Mert Demir konserinde Serenay Sarıkaya sürprizi

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DİNLEMEYE GİTTİ



Serenay Sarıkaya’nın Mert Demir’le aşk yaşamaya başladığı ve Demir’e “Ateşe Düştüm” şarkısında vokal yaptığı haberi ilk kez 11 Kasım 2023 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yer almıştı. İkili aşkları hakkında bugüne dek açıklama yapmadı, ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya, Cahide Palazzo’da sahneye çıkan Demir’i dinlemeye gitti.

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