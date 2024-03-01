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Mert Demir konserinde Serenay Sarıkaya sürprizi

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Konser
Mert Demir konserinde Serenay Sarıkaya sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 08:19

Serenay Sarıkaya-Mert Demir ilişkisinde son gelişme dün aşandı. Sarıkaya önceki akşam sürpriz yaparak Demir’in konserine gitti.

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DİNLEMEYE GİTTİ

Serenay Sarıkaya’nın Mert Demir’le aşk yaşamaya başladığı ve Demir’e “Ateşe Düştüm” şarkısında vokal yaptığı haberi ilk kez 11 Kasım 2023 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yer almıştı. İkili aşkları hakkında bugüne dek açıklama yapmadı, ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya, Cahide Palazzo’da sahneye çıkan Demir’i dinlemeye gitti.

Mert Demir konserinde Serenay Sarıkaya sürprizi


BİRLİKTE AYRILDILAR

Demir’den habersiz kulisine giderek sürpriz yapan Sarıkaya, daha sonra salona geçti. Demir’i ilgiyle izleyen ve tüm şarkılara eşlik eden Sarıkaya, gecenin sonuna kadar mekânda kaldı. Ünlü oyuncuya masasının yanında bir koruma görevlisi de eşlik etti. Sarıkaya gecenin sonunda muhabirleri şaşırtmak için aracını şoförüyle evine gönderdi, kendisi ise Mert Demir’le birlikte mekânın mal kabul kapısından çıktı. 

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Mert Demir konserinde Serenay Sarıkaya sürprizi

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Konser

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