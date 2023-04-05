Mercan 16 aylık oldu... Mutlu aile!

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Oyuncu çift, kızları Mercan’ı oyun okuluna getirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde aralarında Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu gibi dostlarının katıldığı bir partiyle 37’nci yaşını kutlayan Özpirinçci, “Güzel bir doğum günü oldu. Uzun zamandır eğlenemiyorduk” dedi. (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İzdiham korkuttu

Neslihan Atagül önceki akşam Beyoğlu 360 İstanbul adlı mekânda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Mekân çıkışı objektife takılan Atagül röportaj verdiği esnada etrafını bir anda hayranları sardı. Yaşanan izdihamdan korkan oyuncu röportajı yarıda keserek mekâna geri döndü. Kalabalığın dağılmasını mekânın içinde bekleyen ünlü oyuncu, daha sonra evine gitti. ◊ Sayit DURMAZ

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Düğün yakında

Oyuncu Anıl Çelik, sevgilisi Bike Başaran nişanlandı. Çift, yakında nikâh masasına oturacak.

Oyuncu Anıl Çelik geçen akşam sevgilisi Bike Başaran ile nişanlandı. Çift mutlu anlarını yakın dostları ve ailesiyle birlikte kutladı. Çelik, nişan töreninden fotoğraflarını sosyal medya hesabından esprili bir notla paylaştı: “Sebeb-i ziyaret ‘Bardak vs Ben’ yakında tüm düğün salonlarında.” Çiftin yakında nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

Konuşmayı sevmem

Gülçin Santırcıoğlu önceki akşam Cihangir Pürtelaş adlı mekanda eşi Utku Başyazıcı ile yemek yedi. Santırcıoğlu mekan çıkışında “Ben pek konuşmayı sevmem. Eşimle fotoğrafımızı çektiniz, yeterli” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Manevi anlamda kötü bir yıldı

Akın Akınözü önceki akşam sevgilisi Sandra Peştemalciyan ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Sevgililer, bir kafede oturup sohbet etti. Oyuncu, “Kariyer anlamında güzel ama manevi anlamda kötü bir yıl geçiriyorum. Kahramanmaraş depremi beni derinden yaraladı. Kolay kolay kapanmayacak ve unutulmayacak yaralar açtı. Elimden geldiğince ben de yardımcı olmaya çalıştım” dedi. Akınöz, yaz sezonunu dinlenerek ve senaryo okuyarak geçireceğini söyledi. (Sayit DURMAZ)