Meltem Cumbul'un sabah mahmurluğu

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YAZA BODRUM’DA BAŞLADI
Yaz sezonunun startını Bodrum’da veren Meltem Cumbul, tatilin keyfini arkadaşlarıyla çıkarıyor. Ünlü oyuncu önceki gün Türkbükü’nde botla denize açılırken görüntülendi.
BOTLA TEKNEYE
Sabahın erken saatlerinde objektife yansıyan Meltem Cumbul yorgun görünüyordu. Sabah mahmurluğunu üzerinden atmakta zorlanan ve sürekli esneyen oyuncu, bindiği botla tekneye geçti.
Ayakkabılar elde
Meltem Cumbul tekneye binerken zorlanmamak için topuklu ayakkabılarını çıkarıp elinde taşıdı.