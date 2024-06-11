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Meltem Cumbul'un sabah mahmurluğu

Güncelleme Tarihi:

#Meltem Cumbul#Bodrum#Türkbükü
Meltem Cumbulun sabah mahmurluğu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 08:07

Meltem Cumbul, Türkbükü’nde botla denize açılırken görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde objektife yansıyan oyuncu ayılmakta güçlük çekti.

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YAZA BODRUM’DA BAŞLADI

Yaz sezonunun startını Bodrum’da veren Meltem Cumbul, tatilin keyfini arkadaşlarıyla çıkarıyor. Ünlü oyuncu önceki gün Türkbükü’nde botla denize açılırken görüntülendi.

Meltem Cumbulun sabah mahmurluğu

BOTLA TEKNEYE

Sabahın erken saatlerinde objektife yansıyan Meltem Cumbul yorgun görünüyordu. Sabah mahmurluğunu üzerinden atmakta zorlanan ve sürekli esneyen oyuncu, bindiği botla tekneye geçti. 

Meltem Cumbulun sabah mahmurluğu

Ayakkabılar elde

Meltem Cumbul tekneye binerken zorlanmamak için topuklu ayakkabılarını çıkarıp elinde taşıdı.

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Meltem Cumbulun sabah mahmurluğu

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#Meltem Cumbul#Bodrum#Türkbükü

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