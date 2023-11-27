Melisa Aslı Pamuk: Bu aşk beni çok etkiledi

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Melisa Aslı Pamuk, “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Cem Karaca’nın tek çocuğu Emrah Karaca’nın annesi Feride Balkan’a hayat veren oyuncu, proje hakkında konuştu.

“Hollanda’da doğup büyüdüğüm için sürekli dinlediğim bir sanatçı olmasa da çok sevdiğim şarkıları var Cem Karaca’nın” diyen Pamuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, Cem Karaca’nın özgürlüğü ve yaşam tarzı için ne kadar çok savaştığı oldu.”

BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVMİŞLER

Cem Karaca’yla Feride Balkan arasındaki aşktan da söz eden Melisa Aslı Pamuk, “İlk görüşte bu kadar derin bir bağla bağlanmaları beni çok etkiledi. Yıllarca birbirlerini çok sevmişler” dedi.

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Dönem projesi olduğu için uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve her detay üzerinde çok çalıştıklarını dile getiren oyuncu, çekimlerin keyifli geçtiğini belirtti.

Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları”, 2024 yılının ocak ayında vizyona girecek.