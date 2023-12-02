Mehmet Ali Erbil'in yalnızlığı kısa sürdü

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YENİ SEVGİLİSİ



Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlilik yolundaki ilişkisi olaylı şekilde sona eren Mehmet Ali Erbil, yeni aşkı yine genç bir kadında; Nevide Çiçek’te buldu. Erbil ile Çiçek önceki akşam Cahide Palazzo’da görüntülendi.

ELLERİYLE YEDİRDİ



Mehmet Ali Erbil ve Nevide Çiçek, mekânda sahneye çıkan Derya Bedavacı’nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi. Erbil, kız arkadaşı için pamuk şeker sipariş etti ve genç kadına tatlıyı elleriyle yedirdi.