×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Mehmet Ali Erbil'in yalnızlığı kısa sürdü

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Nevide Çiçek#Gülseren Ceylan
Mehmet Ali Erbilin yalnızlığı kısa sürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 08:23

Genç sevgilisi Gülseren Ceylan’la evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, Nevide Çiçek’le objektife yansıdı. Çift önceki akşam eğlencede görüntülendi.

Haberin Devamı

YENİ SEVGİLİSİ

 Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlilik yolundaki ilişkisi olaylı şekilde sona eren Mehmet Ali Erbil, yeni aşkı yine genç bir kadında; Nevide Çiçek’te buldu. Erbil ile Çiçek önceki akşam Cahide Palazzo’da görüntülendi.

Mehmet Ali Erbilin yalnızlığı kısa sürdü

ELLERİYLE YEDİRDİ

 Mehmet Ali Erbil ve Nevide Çiçek, mekânda sahneye çıkan Derya Bedavacı’nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi. Erbil, kız arkadaşı için pamuk şeker sipariş etti ve genç kadına tatlıyı elleriyle yedirdi.

Mehmet Ali Erbilin yalnızlığı kısa sürdü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Nevide Çiçek#Gülseren Ceylan

BAKMADAN GEÇME!