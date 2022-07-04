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Mehmet Ali Erbil'den evliliğe yeşil ışık: Bakarsın yaşı 30-35 olur..

#Mehmet Ali Erbil#Rıza Kocaoğlu#İlhan Şen
Mehmet Ali Erbilden evliliğe yeşil ışık: Bakarsın yaşı 30-35 olur..

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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'YALNIZLIK ALLAH'A MAHSUS'

Mehmet Ali Erbil, önceki gece Mr. Gürkan Yeniköy adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Mekâna, yanında arkadaşı ve samimi olduğu sarışın bir kadınla gelen şovmen, “O benim güzellik uzmanım” dedi. Muhabirlerin “Bir kez daha evlenir misiniz” sorusuna da yanıt veren Mali, “Neden olmasın, hayat arkadaşı çok önemli, yalnızlık Allah’a mahsus. Ben evlilikte yaşa bakmam. Bakarsın benden büyük olur, 30-35 yaşında” diyerek güldürdü. Gürkan Şef’in, Mehmet Ali Erbil’e tatlı uzatması sonrası, Erbil elleriyle adını söylemediği kız arkadaşına tatlı yedirdi. (Sayit DURMAZ)

AŞK POZU

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Selin Işık’la Cihangir Sur Balık’ta baş başa akşam yemeği yedi.

Mehmet Ali Erbilden evliliğe yeşil ışık: Bakarsın yaşı 30-35 olur..

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Mekan çıkışı gazetecileri gören ünlü oyuncu “Arkadaşlar yürürken değil de size poz verelim öyle çekin” dedi. Ardından sevgilisiyle poz veren Kocaoğlu gözlerini Selin Işık’tan alamadı. (Sayit DURMAZ)

SEVGİLİSİYLE KONSERDE

Özcan Deniz’in Harbiye Açıkhava’daki konserini izleyenler arasında 2009 Best Model birincisi İlhan Şen de vardı. Konsere, sevgilisi Pınar Gülkapan’la gelen Şen, kulis tarafında Best Model yarışmalarını organize eden Erkan Özerman’la karşılaştı. Özerman, yeni baskısı çıkan “İzmirli Dario” adlı kitabını imzalayarak oyuncuya verdi. (Sayit DURMAZ)

 

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