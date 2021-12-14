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Mahmut Hekimoğlu kimdir, oynadığı filmler hangileri?

#Mahmut Hekimoğlu#Mahmut Hekimoğlu Kimdir#Mahmut Hekimoğlu Nereli
Mahmut Hekimoğlu kimdir, oynadığı filmler hangileri

Mahmut Hekimoğlu, oynadığı diziler ve filmler ile bir döneme damga vuran isimler arasında yer aldı. Aile Şerefi isimli Yeşilçam filmi ile çıkışını gerçekleştiren Mahmut Hekimoğlu, kariyerinin sonraki yıllarını da ivmeyle sürdürmüştür. Peki, Mahmut Hekimoğlu kimdir, oynadığı filmler hangileri? İşte, Mahmut Hekimoğlu hakkında bazı detaylar

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Mahmut Hekimoğlu 25 Ekim 1955 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. 1976 yapımı Aile Şerefi filminde canlandırdığı Selim ve 1977 yapımı Gülen Gözler filmindeki Temel karakterleriyle tanınmıştır. Hekimoğlu, 80'nin üzerinde sinema ve dizide rol aldı. 

2014 yılında Hekimoğlu'na prostat kanseri teşhisi konuldu. 8 Eylül 2016'da rahatsızlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. 10 Eylül 2016'da tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti. 11 Eylül 2016'da Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında vasiyeti üzerine Sakarya'nın Hendek ilçesinde defnedildi.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER HANGİLERİ?

  • Çakma Hayat (Sinema Filmi) 2013
  • Sevgi Bağlayınca (TV Dizisi) - Cemil 2010
  • Hür Adam (Sinema Filmi) - Doktor Tahir 2010
  • IV. Osman (TV Dizisi) - Hasan Hoca 2009
  • Kırmızı Işık (TV Dizisi) - Tuncay 2008
  • Kollama (TV Dizisi) - 2. Sezon Nizam 2009
  • Karanfilli Yarim (Video) 2008
  • Ana Hakkı Ödenmez (Sinema Filmi) 2008
  • Merhaba / Dim Çayı Sevdalıları (TV Filmi) 2007
  • Koçero (TV Filmi) 2007
  • Dönüş (TV Filmi) 2007
  • Yeşeren Düşler (TV Dizisi) - Aziz Bey 2006
  • Yalnız Efe (TV Filmi) - Yörük Hoca 2006
  • Dilan Gelin (TV Dizisi) - Derviş 2006
  • Anka Kuşu (Sinema Filmi) - Cemal Bey 2006
  • Memleket Hikayeleri - Bir Sepet Elma (TV Filmi) 2005
  • Şubat Soğuğu (TV Dizisi) - Serdar 2004
  • Türkü Filmi (TV Dizisi) 2004
  • Sen Küçüksün (TV Filmi) 2004
  • Hayatın İçinden (TV Dizisi) - Ahmet 2004
  • Harput Güneşi (TV Dizisi) 2004
  • Fırtına Hayatlar (TV Dizisi) - Remzi 2004
  • Celal Oğlan (TV Filmi) 2004
  • Büyük Buluşma (TV Dizisi) - 1. Sezon İmam 2004
  • Yeşilçam Denizi (Tv Programı) 2003
  • Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) - Ahmet 2002
  • Ona Bakma Bana Bak (TV Dizisi) 2000
  • Kimyacı (TV Dizisi) - Metin Aydın 2000
  • Durduramadım (Sinema Filmi) 1999
  • İlişkiler (TV Dizisi) - Sıtkı 1997
  • Palavra Aşklar (TV Dizisi) 1995
  • Ayrı Dünyalar (TV Dizisi) 1995
  • Ölüm Oyunu (Sinema Filmi) - Kemal 1994
  • Son Gün Son Gece (Sinema Filmi) 1994
  • Kadın Severse (Sinema Filmi) - Engin 1994
  • Denizciler Geliyor (TV Dizisi) 1994
  • Gülpembe (Sinema Filmi) 1993
  • Barışta Savaşanlar (TV Dizisi) 1993
  • Muallim Bey (TV Dizisi) 1992
  • Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) - Kenan 1992
  • Aile Bağları (TV Dizisi) - Macit 1991
  • Şükür Allahım (Sinema Filmi) - Mahmut 1990
  • Sadık Dost (Sinema Filmi) 1988
  • Kurt Payı (Sinema Filmi) 1988
  • Kumar (2) (Video) 1988
  • Bir Eski Yangın (Sinema Filmi) 1988
  • Vurgun (Sinema Filmi) 1987
  • Kan Kırmızı Süt Beyaz (Sinema Filmi) 1987
  • Evlerden Biri (Sinema Filmi) - Semih 1987
  • Bütün Kuşlar Vefasız (Sinema Filmi) 1987
  • Bir Çember Kırılırken (Sinema Filmi) - Nihat 1987
  • Prenses (Sinema Filmi) - Selim 1986
  • Kader Böyle İstedi (Sinema Filmi) 1986
  • Güvercinim (Sinema Filmi) - Doğan 1986
  • Gelin Oy (Sinema Filmi) - Mahmut 1986
  • Öç (Video) 1984
  • Bin Kere Ölmek (Sinema Filmi) - Muhsin 1983
  • Bataklıkta Bir Gül (Sinema Filmi) - Bülent 1983
  • Adile Teyze (Sinema Filmi) - Mahmut 1982
  • Çile Tarlası (Sinema Filmi) - Alişan 1980
  • Hayat Harcadın Beni (Sinema Filmi) - Yaşar 1979
  • Kaybolan Yıllar (Sinema Filmi) - Ömer 1978
  • Tatlı Kaçık (Sinema Filmi) - Turgut / Hasan 1977
  • Lanet / İlenç (Sinema Filmi) - Ömer 1977
  • Gülen Gözler (Sinema Filmi) - Temel 1977
  • Perişan (Sinema Filmi) - Metin Akel 1976
  • Evlilik Şirketi (Sinema Filmi) - Ali 1976
  • Bodrum Hakimi (Sinema Filmi) - Ali Rıza 1976
  • Arabacının Aşkı (Sinema Filmi) - Gazeteci Tayyar 1976
  • Aile Şerefi (Sinema Filmi) - Selim 1976
  • Yakalarsam Severim (Sinema Filmi) 1975
  • Salak Bacılar (Sinema Filmi) - Osman 1975
  • Köçek (Sinema Filmi) - Adnan 1975
  • Kadınlar (Sinema Filmi) 1975
  • Dam Budalası / Günah Gecesi (Sinema Filmi) 1975
  • Cellat (Sinema Filmi) - Cahit 1975
  • Yatık Emine (Sinema Filmi) - Kumandan 1974
  • Kızım Ayşe (Sinema Filmi) - Ömer 1974
  • Öksüzler (Sinema Filmi) - Kenan 1973
  • Ben Doğarken Ölmüşüm (Sinema Filmi) - Mete 1973

YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİĞİ FİLMLER

 

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