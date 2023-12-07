Lösemi ile mücadele eden Wanda Nara yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

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PROVALAR SAATLER SÜRÜYOR

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, İtalyan televizyonuna röportaj verdi. Ülkede yayınlanan bir dans programının yarışmacıları arasında yer alan Nara, hastalığının kendisini fiziksel olarak yıprattığını anlatırken gözyaşlarına engel olamadı:

“Her bir koreografiyi gerçekleştirebilmek için yapılan antrenmanlar çok yorucu. Gerçekten gücüm kalmıyor. Provaları bitirdiğimde yorgun oluyorum. Provalar, saatlerce sürüyor.”

AİLEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM

“Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Yarışma için doktorların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum” diyen Wanda Nara, ailesinden ayrı kaldığı için de zorlandığını söyledi:

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“Geçen hafta eve döndüm. Orada 3 gün kaldım. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan iki sınav sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış. ‘Sen burada olmadığın için böyle oldu’ dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum.”