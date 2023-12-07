×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Lösemi ile mücadele eden Wanda Nara yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Wanda Nara#Mauro Icardi#Lösemi
Lösemi ile mücadele eden Wanda Nara yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 08:15

İtalya’da bir dans yarışmasına katılan Wanda Nara, lösemi hastalığının kendisini nasıl zorladığını gözyaşları içinde anlattı.

Haberin Devamı

PROVALAR SAATLER SÜRÜYOR

 Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, İtalyan televizyonuna röportaj verdi. Ülkede yayınlanan bir dans programının yarışmacıları arasında yer alan Nara, hastalığının kendisini fiziksel olarak yıprattığını anlatırken gözyaşlarına engel olamadı:

“Her bir koreografiyi gerçekleştirebilmek için yapılan antrenmanlar çok yorucu. Gerçekten gücüm kalmıyor. Provaları bitirdiğimde yorgun oluyorum. Provalar, saatlerce sürüyor.”

Lösemi ile mücadele eden Wanda Nara yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

AİLEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM

 “Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Yarışma için doktorların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum” diyen Wanda Nara, ailesinden ayrı kaldığı için de zorlandığını söyledi:

Haberin Devamı

“Geçen hafta eve döndüm. Orada 3 gün kaldım. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan iki sınav sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış. ‘Sen burada olmadığın için böyle oldu’ dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum.”

Lösemi ile mücadele eden Wanda Nara yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Wanda Nara#Mauro Icardi#Lösemi

BAKMADAN GEÇME!