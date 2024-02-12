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Lale Manço Ahıskalı: Filme ailece onay verdik

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#Barış Manço#Lale Manço Ahıskalı#Doğukan Manço
Lale Manço Ahıskalı: Filme ailece onay verdik
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 07:35

Lale Manço Ahıskalı, 25 yıl sonra Barış Manço’nun hayatının film olmasını ailece onayladıklarını açıkladı. Ünlü isim, TAFF Pictures ile anlaştıklarını ve yakında çalışmaların başlayacağını duyurdu.

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LALE Manço Ahıskalı, Barış Manço’nun hayatının film olmasıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, 25 yıl sonra ilk kez bir teklifi kabul ettiklerini söyledi: “Bir sanatçının hayatının film haline gelmesi başka nesillere ulaşabilecek bir belge niteliği de taşıyor. TAFF Pictures ile film anlaşmasını yaptık. Herhangi bir spekülatif yaklaşımımız yok. Ailece konuştuk ve uygun olacağını gördük. Bize 25 senedir o kadar çok proje geldi ki... Barış Manço, her şeyin en iyisini yapmaya çalışan, titiz bir insandı. TAFF Pictures’a güvendiğimiz ve iyi bir iş çıkacağına inandığımız için kabul ettik. Yaptığımız sözleşmeler karşılıklı birbirini koruyan, saygılı bir anlaşma. Her şeyi aileye danışacaklar.”

DOĞUKAN’IN MİMİKLERİ BABASINA BENZİYOR

Lale Manço Ahıskalı, usta sanatçıyı oğlu Doğukan Manço’nun canlandıracağına dair iddialara da yanıt verdi: “Bu yönetmen Ketche’nin seçimidir. Doğukan, oyuncu değil. Teklif gelir ve düşünürse de oyunculuk için hazırlanması lazım. ‘En iyi film olsun’ diyorsak bunu canlandıran aktörün de en iyisi olması lazım. Doğukan, babasına sadece fiziksel değil, mimik olarak da benziyor. Ama bu yeterli midir, bilmiyorum.”

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#Barış Manço#Lale Manço Ahıskalı#Doğukan Manço

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