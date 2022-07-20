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Küslük bitti... Beste Açar ile İpek Açar barıştı

#Beste Açar#İpek Açar#Kayahan
Küslük bitti... Beste Açar ile İpek Açar barıştı
Sayit DURMAZ

NİLÜFER önceki akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenen N Kolay Harbiye Açıkhava Konserleri’nde sevenleriyle buluştu. Nilüfer’i izlemeye gelenler arasında merhum Kayahan’ın kızı Beste Açar ve eşi Evren Bölek de vardı.

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'MÜZİĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM'

3 yıl aradan sonra konser veren Nilüfer, sahneyi çok özlediğini söyledi ve ekledi:

Küslük bitti... Beste Açar ile İpek Açar barıştı

“Pandemi nedeniyle üç sene ara vermiştim sahnelere. Şu an çok heyecanlıyım. Karşınıza çıkmak, iyi şeyler yapabilmek, birlikte eğlenebilmek büyük sorumluluk. Hepinizi çok özlemişim. Bazen ‘Bu işleri bırakayım’ diyorum. Ama sizi görünce vazgeçiyorum. Her konser öncesi böyle söylesem de konser sonrası sizin enerjiniz beni bundan vazgeçiriyor.” Nilüfer, Kayahan şarkılarını da seslendirmeden önce usta müzisyeni andı: “Kayahan, eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı. Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum.”
m Sayit DURMAZ

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KÜS DEĞİLİZ ARTIK, BARIŞTIK

 Beste Açar, babasının eski eşi İpek Açar’la ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

Küslük bitti... Beste Açar ile İpek Açar barıştı

“Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmiyor, zaman ve koşullar değişiyor. Küslüğümüz yok. Anlaşmazlık her zaman her yerde olur. Önemli olan onun karşısında sizin duruşunuz. Biz olgun insanlarız. Onu tanıdığımda 17 yaşındaydım. Onunla beraber büyüdük. En yakın arkadaşımdı. Ölümlü dünya yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Biz barıştık. Affetmek büyüklüktür.”

Beste Açar, bir single çıkaracağını da duyurdu.

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#Beste Açar#İpek Açar#Kayahan

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