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'Kuru Otlar Üstüne' ilk haftayı zirvede kapadı

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#Kuru Otlar Üstüne#Nuri Bilge Ceylan#Merve Dizdar
Kuru Otlar Üstüne ilk haftayı zirvede kapadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:58

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ gişede büyük başarı elde etti. 29 Eylül’de vizyona giren film, 70 bin 157 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye’nin yeni lideri oldu. ‘Kuru Otlar Üstüne’ böylelikle Nuri Bilge Ceylan’ın açılışını gişenin zirvesinde yapan ilk filmi unvanını da kazandı.

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NURİ Bilge Ceylan’ın geçen cuma vizyona giren ‘Kuru Otlar Üstüne’ adlı yeni filmi izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandıran film, ilk hafta sonunda 70 bin 157 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye’nin zirvesine yerleşti. ‘Kuru Otlar Üstüne’ böylelikle Nuri Bilge Ceylan’ın filmografisi içerisinde en iyi açılışa imza atarken, yönetmenin açılışını gişenin zirvesinde yapan ilk filmi oldu. Ceylan’ın bundan önce en iyi açılışı yapan filmi 47 binle ‘Ahlat Ağacı’ydı. İlk üç günde ‘Kış Uykusu’ 43 bin, ‘Üç Maymun’ 29 bin, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ 19 bin seyirciye ulaşmıştı.

Kuru Otlar Üstüne ilk haftayı zirvede kapadı


TÜRKİYE’NİN OSCAR ADAYI

Türkiye’nin Oscar adayı olan ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin çekimleri Erzurum ve Adıyaman’da yapıldı. Merve Dizdar’ın başrolü Deniz Celiloğlu ile paylaştığı film, Doğu Anadolu’nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan ve öğrencisini taciz etmekle suçlanan resim öğretmeni Samet’in öyküsünü konu alıyor.

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Kuru Otlar Üstüne ilk haftayı zirvede kapadı

Kuru Otlar Üstüne ilk haftayı zirvede kapadı

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#Kuru Otlar Üstüne#Nuri Bilge Ceylan#Merve Dizdar

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