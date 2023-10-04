'Kuru Otlar Üstüne' ilk haftayı zirvede kapadı

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NURİ Bilge Ceylan’ın geçen cuma vizyona giren ‘Kuru Otlar Üstüne’ adlı yeni filmi izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandıran film, ilk hafta sonunda 70 bin 157 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye’nin zirvesine yerleşti. ‘Kuru Otlar Üstüne’ böylelikle Nuri Bilge Ceylan’ın filmografisi içerisinde en iyi açılışa imza atarken, yönetmenin açılışını gişenin zirvesinde yapan ilk filmi oldu. Ceylan’ın bundan önce en iyi açılışı yapan filmi 47 binle ‘Ahlat Ağacı’ydı. İlk üç günde ‘Kış Uykusu’ 43 bin, ‘Üç Maymun’ 29 bin, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ 19 bin seyirciye ulaşmıştı.

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