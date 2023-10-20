Kültür sanat etkinlikleri ertelendi

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Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi: “Bu hafta Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşmesi planlanan Levent Yüksel, Dave Evans, Ajda Pekkan ve Gökhan Türkmen konserleri Gazze’deki acı kayıplar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Selami Şahin: “Moda Kayıkhane’deki 20 Ekim akşamındaki konserimizi üzülerek başka bir tarihte gerçekleştirme kararı almış bulunmaktayız. Savaşlar, acılar, kin ve nefret bitsin artık. Şimdi barış için birlik olma zamanıdır.”

Serhat Kılıç: “Ülkemizde ilan edilen milli yas nedeniyle ‘Bir Kurbağanın Anatomisi’ 2 Kasım’a, ‘Serhat Kılıç Müzikoman’ etkinliği ise 26 Ekim tarihine ertelenmiştir.”

Zeynep Bastık: “20 Ekim’de gerçekleşecek olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserimiz milli yas nedeniyle ertelenmiştir.”

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Cengiz Kurtoğlu: “Yaşanan bu tarifsiz acılardan dolayı ulusal yas ilan edildiğinden cumartesi günü Günay’da gerçekleşecek olan programımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

İLERİ BİR TARİHTE YAPILACAK

Kenan Doğulu: “Gazze’de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekânlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Belkıs Akkale: “18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekânlarındaki konserlerimiz ertelenmiştir.”

Dedublüman: “19 Ekim’de gerçekleşecek olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserimiz milli yas nedeniyle ertelenmiştir.”

Bilal Sonses: “Bu hafta sonu gerçekleşmesi planlanan Atakent Hayal Kahvesi ve Gazino Bahçeşehir konserlerimiz iptal edilmiştir.”

Hande Doğandemir: “19 Ekim Perşembe günü Fişekhane’de gerçekleşmesi planlanan ‘Eksik’ isimli oyunumuz 6 Kasım’a ertelenmiştir.”

Sagopa Kajmer: “19 Ekim Uşak, 20 Ekim Gaziantep ve 21 Ekim Van konserlerimiz iptal edilmiştir.”

Işın karaca: “Işın Karaca: “6. Isparta Kitap Fuar’ı kapsamında gerçekleşecek konserimiz ertelenmiştir.”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: “3 günlük ulusal yas süresince Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’müzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur.”

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Zorlu PSM: “Milli yas sebebiyle 19-20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek tüm etkinliklerimiz ertelenmiştir.”

DasDas: “Etkinliklerimizden ‘Deli Bayramı’ 9 Kasım’a, ‘Dünya Yerinden Oynar’ 20 Kasım’a, ‘TuzBiber 6’lı Stand Up’ 27 Ekim’e ertelenmiştir.”

BKM: “Milli yas süresince yapılması planlanan etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

ALBÜM TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Ebru Gündeş’in yeni albümü “Aşığım Hâlâ” bu cuma günü dinleyicilerle buluşacaktı. Gündeş, Gazze’de yaşanan savaş sebebiyle çıkışı 17 Kasım’a erteledi.

Mustafa Ceceli, yaşanan acı olaylar nedeniyle albüm çıkışını ilerleyen haftalara erteledi.

Anıl Durmuş’un “Bilmezler (Akustik)” isimli şarkısının çıkışı da ülkemizde ilan edilen ulusal yas nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.