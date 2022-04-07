Koray Candemir kimdir, kaç yaşında?

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Koray Candemir, 7 Ağustos 1975 İstanbul doğumludur. Lisede kurduğu grubu ile Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'na katılan Candemir, grubu ile dereceye girdi.

Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da çeşitli mekânlarda sahne alan Candemir'in yolu bu dönemde Kargo grubundan Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli ile kesişti. Kargo'nun kurucuları olan Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli gruptan ayrılan solistleri Deniz Aytekin yerine yeni solist olarak Candemir ile anlaştılar. 1996 yılında Raks Müzik'ten çıkan, Kargo'nun Yarına Ne Kaldı? albümüyle bir anda tanınan Candemir 1997 yılında Plaza Müzik'ten çıkan Sevmek Zor albümlerinde solist kimliği ile ön plana çıktı. 1998 yılında Raks Müzik'ten çıkan Yalnızlık Mevsimi albümünde bulunan parçalarda artık müzisyen kimliği ile de ön plana çıkan Candemir, 2000 yılında Universal Müzik'ten çıkan Sen Bir Meleksin albümünde besteci ve söz yazarı olarak yer aldı. 2001 yılında grupta başlayan anlaşmazlıklar sonucu Kargo grubu dağılmış ve bu dönemde çıkarttıkları Best of Kargo albümüyle bir devri kapattılar.

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Koray Candemir bu ayrılıktan sonra kendi solo çalışmalarına başlamış ve prodüktörlüğünü Kargo grubundan Selim Öztürk'ün üstlendiği ilk albümü olan Sade'yi 2001 yılında çıkardı. Sade albümünde yer alan söz ve bestelerin çoğu Candemir'e aittir.

Koray Candemir, Manga grubunun ilk albümünde konuk sanatçı olarak yer aldı ve grubun Sing Your Song yarışmasında dereceye giren şarkısı "Kal Yanımda"ya eşlik etti. Tanju Eren'in Tanju Eren 40 albümünde "Yeniden Gelsem Dünyaya" adlı şarkısını seslendiren Candemir, 2006 yılında gösterime giren Barda filminin müzik albümünde yer alan "Belki Bir Gün" isimli şarkıyı da seslendirdi. Prodüktörlüğünü de üstlendiği Gece grubunun İçinde Saklı albümünde "Kırmızı" isimli şarkıda gruba vokaliyle eşlik etti. 11 Mart 2016'da "Son" adını verdiği, söz ve müziği kendisine ait olan, prodüktörlügünü Okay Aynur'la beraber yaptığı teklisini yayımlamıştır.

Kargo ile 2004 yılında tekrar bir araya geldi. Bu ekiple 2004 yılında Ateş ve Su albümünü çıkartan Candemir, bu albümde sözlerin ve bestelerin büyük bir kısmına da imzasını attı. Bu ekiple 2005 yılında Yıldızların Altında isminde bir cover albüm çıkartan Candemir, bu albümün ardından da Kargo ile beraber Türkiye'nin pek çok yerinde konserler verdi. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Habitat için Gençlik Derneği tarafından Y-PEER (Genç Akran Ağı) Türkiye ile yürütülen, gençlerin cinsel sağlığı, üreme sağlığı ve hakları kampanyasında sözcülük görevi üstlendi. 2008 yılında müzikal açıdan Kargo ile bazı anlaşmazlıklar yaşadı ve Kargo ile yollarını ayırmak durumunda kaldı.

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Daha sonra kafa dinlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentine gitti ve orada yine Kargo'dan arkadaşı Serkan Çeliköz (klavye) ile MaSKott grubunu kurdu. 2009 yılında MaSKott ile ABD'nin çeşitli yerlerinde konserler verdi. Aynı süre zarfında da Serkan Çeliköz'le beraber albüm çalışmalarına başladı. Takvimler 2010'un Mayıs ayını gösterdiğinde dağıtımını EMI Müzik Türkiye'nin üstlendiği, Pasion Turca etiketiyle yayınlanan, Tuval adını verdikleri albümlerini çıkarttılar. Albümden sonra ABD ve Türkiye'de çeşitli konserler veren ikili, bu albümden "Nadas", "Ay Işığı" ve "Melekler Şehri" şarkılarına klip çekti.

Candemir, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.