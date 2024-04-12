Ünlü çift doğum için gün sayıyor... 'Kızımız ismini kendi seçti'

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◊ Bebeksiz son bayram... Ayrı bir heyecanlı olsa gerek bu bayram sizin için, çifte kutlama gibi. Neler hissediyorsunuz?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: İkimiz de çocukları çok seviyoruz. Hele de bir kız çocuğumuzun olması, ikimizin de en büyük hayaliydi. Bunun gerçekleşmiş olması bizim için mucizeden farksız. Allah’ıma şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kucağıma almayı diliyorum. İçimdeki heyecanı, coşkuyu anlata anlata bitiremem.

- Berk Oktay: Aslında ben kızımızla ilk bayramımız gibi hissediyorum. Onu bir an önce kucağıma almak için de sabırsızlanıyorum. Çok az kaldı, sağlıkla gelsin.

◊ Sağlıkla kucağınıza almanızı diliyorum ben de. Bayramlar size neyi hatırlatır? Çocukluğunuza dönersek, nasıl bayram anıları var zihninizde?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Ben çok kalabalık bir ailede büyüdüm. Kuzenler, halalar, amcalar, teyzeler hep bir aradaydık. Çocukluğumdaki her bayram benim için unutamayacağım güzellikte geçerdi. Tüm akrabaların buluştuğu, upuzun yemek sofralarının kurulduğu, her gün büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, sevgi dolu kıymetli günlerdi benim için.

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- Berk Oktay: Tüm ailenin toplandığı, beraber sofraya oturduğu, büyüklerimizin elini öpmeye koşarak gittiğimiz, harçlıklarımızı alacak olmanın o büyük heyecanını yaşadığımız çok güzel günlerdi. Eğer annemle babam bayram için bana bir hediye ya da giysi aldıysa, başucuma koyup sabaha kadar onunla uyurdum...

◊ Geçmişe dair en çok neyi özlüyorsunuz?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Büyüklerimizi zaman içerisinde kaybettik. Onlar sayesinde toplanıyorduk aslında. Benim neslim ise farklı şehirlerde yaşıyor. İş hayatlarımız da yoğun olduğundan artık öyle büyük bayram toplaşmaları, bayram ziyaretleri yaşanmıyor. O yüzden bütün ailenin bir arada olduğu, çocukluğumdaki kalabalığı, coşkuyla geçen bayramları özlüyorum tabii.

- Berk Oktay: Tam da “Nerede o eski bayramlar” demenin yeri... Değişen hayat şartları ve aslında büyüdükçe herkesin kendi yönüne gitmesi, sanırım bize o eski bayramları aratıyor.

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◊ Siz bu bayramda neler yapacaksınız? Aile ziyaretleri mi, tatil mi?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Bu bayram şanslıyız. Benim ailem geldi, tatili İstanbul’da bizimle geçirecekler. Bayram sonrası da Berk’in ailesini ziyarete gideceğiz.

- Berk Oktay: Yıldız’ın annesiyle babası şu an yanımızdalar. Bayramda onların elini öpeceğiz. Bayram sonu da Didim’de yaşayan annemle babamın elini öpmeye gideceğiz.

KIZIMIZ İSMİNİ KENDİ SEÇTİ

◊ Bebekle ilgili hazırlıklarınız ne durumda?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Tam gaz devam ediyor! Odasını hazırladık, şimdi de yerleştirme kısmına geçtik.

- Berk Oktay: Heyecanla devam ediyor. Yıldız her şeyi organize ediyor. Ben de üzerime ne düşüyorsa yapmaya, yardım etmeye çalışıyorum. Kısacası eşim bebeğimizle ilgileniyor, ben de eşimle!

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◊ İsmi belli mi?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: İsmini kendi seçti. İsmiyle gelecek kızım. Rüyasını gördüm 5’inci ayda. Annem de benim ilk ismim Yıldız’ı rüyasında görmüş. Ben de hep isterdim bana da malum olmasını. Şükür oldu. Ama son ana kadar bizde saklı kalsın istiyoruz...

◊ Hayatınızın en önemli rolüne; anne-baba olmaya hazır mısınız, yoksa tedirginlik var mı?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Berk de, ben de ebeveyn olmayı çok istiyorduk. İlişkimizin en başından beri bunu dile getiriyor, hayalini kuruyorduk hep. Anne-baba olma fikri bizde zaten mevcuttu. Ama tabii gerçekleştiğinde insan tedirgin olmuyor değil. Sonuçta bir can gelecek dünyaya. Ve onunla var olacak bir dünya, hiç bilmediğimiz bir dünya. Onun için endişelenmek, heyecanlanmak, sevinmek ama aynı zamanda korkmak, birbiriyle bütünlük sağlayan, çok olağan duygular diye düşünüyorum.

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- Berk Oktay: Yıldız’la bir evladımız olmasını çok diledim. Çok şükür dileğim gerçek olacak, çok mutluyum. Tedirginlik değil ama zaman yaklaştıkça bilinmezliğin verdiği heyecan artıyor. Sonuçta ikimiz de ilk defa tecrübe edeceğiz. Eminim sevgimizle üstesinden geleceğiz.

Fotoğraflar: Murat ŞAKA

TARTIŞMALAR BENİM TİTİZLİĞİMDEN ÇIKIYOR

◊ Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla çok uyumlu bir çiftsiniz ve sevgi temeliyle oluşan bir ilişkiniz var. Birbirinizin en çok hangi yönü sizi etkiledi?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Bu benim her seferinde dile getirdiğim bir şey; ben Berk’in vicdanına âşık oldum. Çok merhametli bir adamdır. Dışarıya pek belli etmez ama duygusaldır. Onu tanıdıkça, yüreğinin göründüğünden daha derin ve hassas olduğunu gördüm.

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- Berk Oktay: Yıldız çok güzel bir kadın. Bu güzelliğini vicdanı, merhameti ve tertemiz kalbiyle beslemeyi başarmış. Gözlerinin içindeki ışıktan okunuyor bu. Yani ben onun bütününden etkilendim.

◊ Evde en çok kavga neden çıkar?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Yani kavga boyutunda değil tabii ama atışmalarımız ya da tartışmalarımız genelde benim fazla düzen sevmemden ve titizliğimden kaynaklanıyor! (Gülüyor) Bu arada Berk de düzenli yaşamı seven biri ama işte bende aşırılık olunca, kendi düzen alanımı yaratmaya çalışıyorum. Bu konuda da bazen onu sıkabiliyorum.

- Berk Oktay: Kavga demeyelim biz ona. Her ilişkide olabilecek, büyütülmeyecek ve üstesinden 5 dakikada gelebildiğimiz, nadiren yaşanan, ufak tefek fikir ayrılıkları diyelim. (Gülüyor) Huzurlu bir evliliğimiz var, daim olsun.

◊ Evin en esprilisi kimdir?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Espriler Berk’te. Benim genelde espriye ihtiyacım olmuyor.

- Berk Oktay: Net cevabım; ben! Yıldız doğal komik, espri yapmasına gerek kalmıyor.

◊ Peki ya en sinirliniz?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Sanırım benim sinir olduğum şeyler daha fazla. Sinirden ziyade tahammülsüzüm aslında.

- Berk Oktay: Zaman zaman tahammülsüzleştiğimiz anlar olabiliyor ikimizin de. Ama dengelemeyi beceriyoruz.

BU DÜNYAYI KENDİ OLUMSUZ DUYGULARIMIZDAN BİLE KORUYACAĞIZ

◊ Bir olay karşısında hanginiz daha soğukkanlıdır?

- Berk Oktay: Bence ben...

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Bunun net bir cevabı yok bende. Olaylar karşısında bizim de tutumumuz, verdiğimiz reaksiyon değişiyor elbette. O yüzden benim cevabım, olayına göre değişir olacak.

◊ En çarpıcı özelliğiniz nedir? Birbiriniz için yanıtlar mısınız?

- Berk Oktay: Yeri geldiğinde birbirimizin aynası, yeri geldiğinde de birbirimizin tamamlayıcısı oluyoruz. Yani ya dengeliyoruz ya tamamlıyoruz. En sevdiğim özelliğimiz bu.

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Berk bizi o kadar güzel anlattı, o kadar hislerime tercüman oldu ki... Ona kesinlikle katılıyorum ve ekliyorum: Biz kendimize ilk günden beri filtresiz bir dünya yarattık. Ve bu dünyayı yeri geldiğinde kendi olumsuz duygularımızdan dahi koruyacağımıza söz verdik. Hayattaki önceliğimiz bu. Bunu bu zamana kadar çok güzel başardığımızı düşünüyorum.

VİCDANLI MERHAMETLİ SAYGILI OLSUN

◊ Son olarak; kızınızı nasıl bir bayram bilinciyle büyütmeyi hayal ediyorsunuz?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Tabii ki çocukluğumdaki bayramları kızıma da yaşatmayı çok isterim. Her zaman büyüklerini sayması gerektiğini bilmeli. Birleşmenin, buluşmanın, ziyaret etmenin, uzak olan sevdiklerimizi aramanın kıymetli olduğu bilincini biz de çocuklarımıza miras olarak bırakmalıyız.

- Berk Oktay: Bizim büyüdüğümüz gibi bir bilinçle büyümesini isterim. Ama aslolan hayatı boyunca vicdanlı, merhametli, saygılı, yüreği sevgi dolu, vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun. Bayramları da dilediğince yaşasın.

FIRSATIM OLDUKÇA HİKÂYE YAZIYORUM

◊ Yer aldığınız projelerden de bahsedelim mi biraz?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: 4 senedir “Kuruluş Osman” dizisinde yer alıyorum. Fakat hamilelik iznine ayrılıyorum artık.

- Berk Oktay: Ben geçtiğimiz sezonu uzun yıllar sonra dinlenerek ve kendime vakit ayırarak geçirdim. Bu süreçte gelen işleri okudum. İçime sinen olsaydı yapabilirdim ama ara vermeyi tercih ettim. İyi de oldu. Yıldız’ın hamilelik sürecinde daha çok yanında olabildim. Çalışmaya devam etti ve gerçekten yoruldu. Bu sebeple yükünü biraz olsun hafifletmeye çalıştım ben de. Fırsatım oldukça hikâye yazıyorum. Hem beni rahatlatıyor hem de ileride senaryo haline getirebileceğim işler çıkıyor. Yeni sezonla beraber ekrana güzel bir işle dönmek istiyorum. Özledim!

◊ Hayalinizdeki iş, rol nedir?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Kadının gücünün, başarısının, var olma mücadelesinin anlatıldığı her hikâye beni cezbeder. Hikâyeden beslenebileceğim, seyirciye bir mesajı olan, beraber çalışırken kendimi geliştirebileceğim bir oyuncu kadrosu her zaman önceliğim olur.

BİRLİKTE OYNAMAYI ÇOK İSTERİZ

◊ Sette tanıştınız, ardından hayat arkadaşı oldunuz. Yeniden aynı projede rol almaya sıcak bakar mısınız?

- Yıldız Çağrı Atiksoy: Ahh tabii, ne de güzel olur. Biz beraber çalıştığımızda bambaşka hayatlar yaşayan iki arkadaştık. Şimdi aynı hayatı paylaşan bir çiftiz. Berk’le oynamayı her zaman çok isterim. Çalışması çok keyifli, karşısındaki oyuncuya alan açan, karşılıklı oynaması rahat bir partnerdir kendisi.

- Berk Oktay: Yıldız, eşim olmasının dışında çok beğenerek takip ettiğim bir meslektaşım. Onunla bir projede partner olmak büyük rahatlık. Sahne çekerken paylaşım yapmak çok kolay. O sebeple çok isterim tekrar birlikte oynamayı.