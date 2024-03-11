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Kayhan Yıldızoğlu'na veda... Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarını tutamadı

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#Kayhan Yıldızoğlu#Kayhan Yıldızoğlu Cenaze#Suna Yıldızoğlu
Kayhan Yıldızoğluna veda... Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarını tutamadı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 14:19

9 Mart'ta hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Yıldızoğlu için Levent'te öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Kayhan Yıldızoğluna veda... Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarını tutamadı

Cenazeye katılanlar arasında Kayhan Yıldızoğlu'nun 1976 yılında evlenip 1978 yılında boşandığı oyuncu eşi Suna Yıldızoğlu, Şener Şen ve Menderes Samancılar da vardı.

Kayhan Yıldızoğluna veda... Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarını tutamadı

Suna Yıldızoğlu, gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Kayhan Yıldızoğluna veda... Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarını tutamadı

Cenazeye katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere 'bir gidin ya' diyerek tepki gösterdi.

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Usta oyuncu isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek.

 

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir.

Kayhan Yıldızoğluna veda... Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarını tutamadı

1955 yılında askerliğini yedek subay olarak yapan Kayhanoğlu, sonrasında İstanbul kambiyosunda döviz komiseri olur. Tesadüfen Muhsin Ertuğrul tarafından oyunculuk seçmelerine çağırılır. Seçmelerde beğenilince Yıldızoğlu için başka bir dönem açılır.

Kayhan Yıldızoğluna veda... Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarını tutamadı

Kayhan Yıldızoğlu 1976 yılında Suna Yıldızoğlu ile nikah masasına oturdu. Çift 2 yıl evli kaldı...

Haldun Taner'in yönlendirmesiyle ilk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, yardımcı rollerde oynamıştır.

150'nin üstünde sinema filmde rol alan Kayhan Yıldızoğlu, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır.

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Kayhan Yıldızoğluna veda... Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarını tutamadı

 

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