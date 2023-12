Kapadokya'da teklif, Mersin'de düğün

Haberin Devamı

Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle 'evet' dedi.

Tuğçe Kandemir, eylül ayındaki evlilik teklifini sosyal medya hesabında "Evet dedim çocuklar" notuyla duyurmuştu.

Kimi evlenmek için yıllarca bekledi, kimi ise yıldırım aşkına tutuldu... Onların aşkları kadar, düğünleri de konuşuldu. İşte 2023 yılında nikah masasına oturan ünlü isimler...

Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş ile Melis Ketenci, ocak ayında nikah masasına oturdu. Düğün Beşiktaş’ta lüks bir otelde gerçekleşti.

Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’la 20 Ocak’ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy’deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi.

Oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan 2 Şubat'ta dünya evine girdi. Milano’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya, mart ayında nikah masasına oturdu. Eryiğit, nikahtan 2 ay sonra anne oldu.

Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturdu. Çifte bu mutlu günlerinde çok az sayıda davetli eşlik etti. 2021 yılında Ibiza'da evlilik teklifi alan Subaşı 2023 yılında Fas'ta dünya evine girdi. Evlilik 5 ayda bitti.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Swiss Otel Maçka'da aile arasında düzenlenen nikah töreniyle bugün dünya evine girdi.

Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da ‘Savcı Ilgaz’ karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir beraber olduğu Burcu Denizer’le ilişkisini nikâh masasına taşıdı. Çift, haziran ayında Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda evlendi.

2019 yılından bu yana ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi. Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Bodrum Cennet Koyu’nda yer alan Akana Hotel’de avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da nikah masasına oturdu.

Sunucu Burcu Esmersoy, 2 yıldır birlikte olduğu Nazım Akmandil ile 2 Eylül'de İtalya-Portofino’da nikah masasına oturdu.

Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Umut Evirgen, 2 Aralık'ta Umut Evirgen ile nikah masasına oturdu.