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Kapadokya'da teklif, Mersin'de düğün

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#2023'Te Evlenen Ünlüler#Tuğçe Kandemir#Abdullah Karatay
Kapadokyada teklif, Mersinde düğün
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 10:16

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Abdullah Karatay ile evlendi.

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Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle 'evet' dedi.

Tuğçe Kandemir, eylül ayındaki evlilik teklifini sosyal medya hesabında "Evet dedim çocuklar" notuyla duyurmuştu.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

Kimi evlenmek için yıllarca bekledi, kimi ise yıldırım aşkına tutuldu... Onların aşkları kadar, düğünleri de konuşuldu. İşte 2023 yılında nikah masasına oturan ünlü isimler...

Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş ile Melis Ketenci, ocak ayında nikah masasına oturdu. Düğün Beşiktaş’ta lüks bir otelde gerçekleşti.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

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Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’la 20 Ocak’ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy’deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

Oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan 2 Şubat'ta dünya evine girdi. Milano’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya, mart ayında nikah masasına oturdu. Eryiğit, nikahtan 2 ay sonra anne oldu.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturdu. Çifte bu mutlu günlerinde çok az sayıda davetli eşlik etti. 2021 yılında Ibiza'da evlilik teklifi alan Subaşı 2023 yılında Fas'ta dünya evine girdi. Evlilik 5 ayda bitti.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Swiss Otel Maçka'da aile arasında düzenlenen nikah töreniyle bugün dünya evine girdi.
Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da ‘Savcı Ilgaz’ karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir beraber olduğu Burcu Denizer’le ilişkisini nikâh masasına taşıdı. Çift, haziran ayında Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda evlendi.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

2019 yılından bu yana ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi. Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu.

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Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Bodrum Cennet Koyu’nda yer alan Akana Hotel’de avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da nikah masasına oturdu.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

Sunucu Burcu Esmersoy, 2 yıldır birlikte olduğu Nazım Akmandil ile 2 Eylül'de İtalya-Portofino’da nikah masasına oturdu.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Umut Evirgen, 2 Aralık'ta Umut Evirgen ile nikah masasına oturdu.

Kapadokyada teklif, Mersinde düğün

Haberle ilgili daha fazlası:
#2023'Te Evlenen Ünlüler#Tuğçe Kandemir#Abdullah Karatay

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