Kadir ile Neslihan Doğulu evliliklerini anlattı: İnatlaşan bir çiftiz!

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Ünlü çift dergiye verdikleri röportajda aşklarını nasıl hep taze tuttuklarından bahsetti.

Evliliklerinde 6’ncı yılı dolduran Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, birbirlerinin aslında zıt kutuplar olduğunu belirtip “İnatlaşan bir çiftiz” dedi.

Kadir Doğulu “Birbirimizi daha iyi anladıkça taze kalabilmenin yöntemlerini bulduk” derken, Neslihan Atagül Doğulu “Her uyandığımız günü yeni bir gün olarak kabul etmek bu tazeliği koruyor bence” diyerek ilişkilerini nasıl canlı tuttuklarını da yorumladı.