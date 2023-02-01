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Kadir ile Neslihan Doğulu evliliklerini anlattı: İnatlaşan bir çiftiz!

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#Neslihan Atagül Doğulu#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül
Kadir ile Neslihan Doğulu evliliklerini anlattı: İnatlaşan bir çiftiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 08:01

9 yıldır birlikte olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, InStyle dergisinin şubat sayısı için objektif karşısına geçti.

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Ünlü çift dergiye verdikleri röportajda aşklarını nasıl hep taze tuttuklarından bahsetti.

Evliliklerinde 6’ncı yılı dolduran Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, birbirlerinin aslında zıt kutuplar olduğunu belirtip “İnatlaşan bir çiftiz” dedi.

Kadir ile Neslihan Doğulu evliliklerini anlattı: İnatlaşan bir çiftiz

Kadir Doğulu “Birbirimizi daha iyi anladıkça taze kalabilmenin yöntemlerini bulduk” derken, Neslihan Atagül Doğulu “Her uyandığımız günü yeni bir gün olarak kabul etmek bu tazeliği koruyor bence” diyerek ilişkilerini nasıl canlı tuttuklarını da yorumladı.

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#Neslihan Atagül Doğulu#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül

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