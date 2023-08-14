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Kadınlara yönelik açıklamaları tepki çekmişti... Serdar Ortaç'ın gözyaşları!

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Chloe Loughnan#Serdar Ortaç Tiktok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 08:21

Son günlerde kadınlara yönelik yaptığı açıklamalarla tepki çeken Serdar Ortaç gözyaşlarına boğuldu. Kendi şarkısında hüngür hüngür ağlayan Ortaç'ın bu hali sevenlerini endişelendirdi.

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Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın özelinde kadınlar için söylediği sözlerle gündeme geldi.

'Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. İpleri kadınlara bu kadar vermeyin' açıklamasıyla tepki toplayan Ortaç'ın yeni videosu çok konuşuldu.

Ortaç, arabada giderken boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yazdığı şarkıyı dinleyip gözyaşlarına boğuldu.

Kadınlara yönelik açıklamaları tepki çekmişti... Serdar Ortaçın gözyaşları

Chloe Loughnan'ı unutamıyor!

Şarkıcı Serdar Ortaç, 5 yıl evli kaldığı, İrlandalı model Chloe Loughnan'ı unutamıyor

Ortaç katıldığı bir programda, ayrılık sonrası eski eşi için şarkılar yazdığını söylemişti.

Kadınlara yönelik açıklamaları tepki çekmişti... Serdar Ortaçın gözyaşları

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Ünlü popçu, ""Hayatımın 8 senesi Chloe ile geçti. Ayrıldıktan sonra birkaç şarkı yazdım. Mesela şunu yazdım; 'Söyle ona, rahat etsin ben yokken. Suya yazdım ismini, silin gitsin. Başlamadan bitsin her şey vakit varken, lütfen artık mutlu sonla bu film bitsin' ifadelerini kullandı.

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#Serdar Ortaç#Chloe Loughnan#Serdar Ortaç Tiktok

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