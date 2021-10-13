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Kaan Urgancıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Urgancıoğlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Kaan Urgancıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında Kaan Urgancıoğlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı

Kaan Urgancıoğlu, biyografisi ve hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Kaan Urgancıoğlu, son olarak Yargı dizisi ile televizyon serisine devam ediyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Kaan Urgancıoğlu hangi dizileri ve filmleri

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Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı.

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2005Ispanaktan Nağmeler  
2006İlk AşkArif Ege 
2007Son Ders: Aşk ve ÜniversiteUlaş Atilla 
2009BüşraTitrek 
2010PeşpeşeHarun 
2014Panzehir  
2015Uzaklarda AramaTayfun 
2022Sen Yaşamaya Bak  
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2002KaraoğlanKaraoğlanKanal D
2003KampüsistanTolgaKanal D
2004Avrupa YakasıDemirAtv
2005Yeniden ÇalıkuşuAliStar TV
Sessiz GeceAnılShow TV
Seni Çok ÖzledimAteş ErturçKanal D
2006Ah Polis OlsamKomiser Yardımcısı NezihKanal D
2006Azap YoluYiğitAtv
2007TutsakMehmetFox
2008Limon AğacıKaanAtv
2009AyrılıkDenizTRT 1
2010Canım AilemTalatAtv
2010Düriye'nin GüğümleriÜmitStar TV
2011Bir Ömür YetmezErenStar TV
Leyla ile MecnunBerkcanTRT 1
2012Düşman KardeşlerMehmetShow TV
SonTayfunAtv
Acayip HikayelerAlperStar TV
2013A.Ş.K.CanKanal D
2014-2015FilintaOtto PetrovicTRT 1
2015-2017Kara SevdaEmir KozcuoğluStar TV
2020-2021Aşk 101KemalNetflix
2021-YargıIlgaz KayaKanal D
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