Kaan Urgancıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Urgancıoğlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı.
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2005
|Ispanaktan Nağmeler
|2006
|İlk Aşk
|Arif Ege
|2007
|Son Ders: Aşk ve Üniversite
|Ulaş Atilla
|2009
|Büşra
|Titrek
|2010
|Peşpeşe
|Harun
|2014
|Panzehir
|2015
|Uzaklarda Arama
|Tayfun
|2022
|Sen Yaşamaya Bak
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2002
|Karaoğlan
|Karaoğlan
|Kanal D
|2003
|Kampüsistan
|Tolga
|Kanal D
|2004
|Avrupa Yakası
|Demir
|Atv
|2005
|Yeniden Çalıkuşu
|Ali
|Star TV
|Sessiz Gece
|Anıl
|Show TV
|Seni Çok Özledim
|Ateş Erturç
|Kanal D
|2006
|Ah Polis Olsam
|Komiser Yardımcısı Nezih
|Kanal D
|2006
|Azap Yolu
|Yiğit
|Atv
|2007
|Tutsak
|Mehmet
|Fox
|2008
|Limon Ağacı
|Kaan
|Atv
|2009
|Ayrılık
|Deniz
|TRT 1
|2010
|Canım Ailem
|Talat
|Atv
|2010
|Düriye'nin Güğümleri
|Ümit
|Star TV
|2011
|Bir Ömür Yetmez
|Eren
|Star TV
|Leyla ile Mecnun
|Berkcan
|TRT 1
|2012
|Düşman Kardeşler
|Mehmet
|Show TV
|Son
|Tayfun
|Atv
|Acayip Hikayeler
|Alper
|Star TV
|2013
|A.Ş.K.
|Can
|Kanal D
|2014-2015
|Filinta
|Otto Petrovic
|TRT 1
|2015-2017
|Kara Sevda
|Emir Kozcuoğlu
|Star TV
|2020-2021
|Aşk 101
|Kemal
|Netflix
|2021-
|Yargı
|Ilgaz Kaya
|Kanal D