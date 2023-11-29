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İzlenme rekoru Recep İvedik’te

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#Recep İvedik#Düğün Dernek#Fetih 1453
İzlenme rekoru Recep İvedik’te
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 07:47

TÜRK sinema tarihinin son 10 yılda en çok izlenen yapımları belli oldu.

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Box Office Türkiye, 10 yıllık dönemlere göre gişe rekortmeni yapımları derledi. Şahan Gökbakar’ın “Recep İvedik” serisi, iki filmle birden listenin tepesinde yer aldı. Bu durum sosyal medyada gündem oldu. Başrolleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı 2013 yapımı “Düğün Dernek” üçüncü sıradaydı. Dördüncü sırada ise İstanbul’un Fethi’ni konu alan 2012 yapımı “Fetih 1453”, beşinci sırada Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Timuçin Esen’in başrolündeki 2018’de vizyona giren “Müslüm” yer aldı.

EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1) Recep İvedik 57.4 milyon
2) Recep İvedik 47.3 milyon
3) Düğün Dernek 6.9 milyon
4) Fetih 1453 6.5 milyon

İzlenme rekoru Recep İvedik’te


5) Müslüm 6.4 milyon
6) Düğün Dernek 2: Sünnet 6 milyon
7) Ayla 5.5 milyon
8) Bergen 5.4 milyon
9) 7. Koğuştaki Mucize 5.3 milyon
10) Aile Arasında 5.2 milyon

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#Recep İvedik#Düğün Dernek#Fetih 1453

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