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İsmail Ege Şaşmaz: Hande’nin zekasına hayranım

#İsmail Ege Şaşmaz#Hande Ünal#Hakan Gence
İsmail Ege Şaşmaz: Hande’nin zekasına hayranım

İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal’ın zekâsına hayran olduğunu söyledi.

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Hürriyet Hafta Sonu eklerinde ses getiren söyleşilere imza atan Hakan Gence’nin Hürriyet YouTube’daki “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına konuk olan oyuncu, çocukluğunu, ilişkisini ve kariyer yolculuğunu anlattı.

Şaşmaz geçtiğimiz temmuz ayında evlendiği eşine sevgisini, şöyle dile getirdi: “Hande’yi insan olarak çok sevdim. Zekâsına hayranım. Çok zeki ve güzel bir insan. Tanıştığımız günden bugüne, ilk kez geçenlerde 10 gün ayrı kaldık.”

Doğup büyüdüğü Manisa’dan İstanbul’a geldiğinde yaşadıklarından da bahseden oyuncu, “Kimseyi tanımıyordum. İlk yılımda 14 ev değiştirdim. Taksiye verecek param yoktu. Üzerimde takım elbiseyle metrobüsten Avcılar’da indim, Beylikdüzü’ne kadar yürüdüm” dedi.

 

 

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#İsmail Ege Şaşmaz#Hande Ünal#Hakan Gence

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