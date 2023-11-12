Işıl ışıl parlıyorlar... Magazin Konseyi'nden Pantene Altın Kelebek yorumu

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◊ Orkun Ün: Halen oy vermeyen kaldı mı bilmiyorum. Ben ikinci tur oyumu da verdim. Şunun şurasında ne kaldı ki 3 Aralık’a... Ben en çok bu seneki sahne şovlarını, performansları merak ediyorum.

◊ Savaş Özbey: ‘Yıldızı Parlayanlar’ı tebrik ederim. Hakikaten dördü de ışıl ışıl parlıyor. Oylama heyecanıysa ikinci aşamaya geçti, heyecan dorukta. Çok merak ediyorum en sevdiğim sanatçılardan kimler ödülleri alacak...

◊ Onur Baştürk: Yıldızı Parlayanlar kategorisinde Sıla Türkoğlu’nu görmek şahane oldu. Altın Kelebek’in ikinci tur oylaması şimdi daha rekabet içinde geçecek.

◊ Ömür Gedik: Sıkı hayranlar oylarını çoktan verdi, bahisler bile açıldı. Ben de aynı Orkun gibi sahneye kilitlendim. Yılın en çok konuşulan sahne şovları için sabırsızlanıyorum. Söylememek için zor tutuyorum ama beni çok heyecanlandıran bir sürpriz sizleri bekliyor.

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Savaş Özbey - Onur Baştrük - Ömür Gedik - Orkun Ün

Devamı gelsin

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomen güzellik merkezi sahiplerine çevrildi. Tutuklamaların devam edeceğini düşünüyor musunuz?

◊ Ömür Gedik: “Çok param var, havalıyım, zenginim” paylaşımları yapanların bir anda “sıradan biriyim” moduna dönmesi ve bu paylaşımları bıçak gibi kesmesi, başkalarının da açığı ve korkusu olabileceğinin kanıtı gibi oldu. Güzellik merkezleri ve fenomenler mercek altında. Listeye yenileri mutlaka eklenecektir.

◊ Savaş Özbey: Daha önceki paylaşımlarını siliyorlar, “Altınlar sahte” falan diyorlar. Bence bu sürecin en güzel yanlarından biri de bu görgüsüzlüklere en azından bir süre daha az maruz kalacak olmamız.

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◊ Orkun Ün: Gelir devamı. Gelsin de zaten. Kimler halkı, devleti kandırıyorsa, kimler o yasa dışı yollardan elde ettikleri paralarla hava atıp milletin sinirini bozuyorsa çeksin cezasını.

◊ Onur Baştürk: Domino etkisi yaratır gibi görünse de maalesef bir şey olacağını düşünmüyorum. Sadece aşırı gösteriş yapanlar biraz kabuğuna çekilir, sonra her şey unutulur.

Çocukların yardım alması şart

Hapse giren Dilan Polat “Oğlum sana kim bakacak?” diye ağlarken, Seren Serengil’in “Kadının çocuğu ne olacak şimdi” yorumu da eleştirildi. Çocuklara üzülüyor musunuz, yoksa “Dilan Polat bu işleri yaparken kendi çocuğunu düşünseydi” mi diyorsunuz?

◊ Savaş Özbey: Elbette ki herkesten önce kendi düşünecekti çocuklarını. Bir de alet ediyorlardı görgüsüzlüklerine. Bir video hatırlıyorum, çocuğa evin önündeki lüks araçlardan araç seçtiriyorlardı. Analarına babalarına ne olursa olsun ama ben çocukların günahsız olduğuna inanırım. İster Türkiye’de, ister dünyanın neresinde olursa olsun. Keşke bir yolu olsa, devletin şefkatli kollarında vatana millete hayırlı evlat olarak yetişebilseler.

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◊ Onur Baştürk: Çocuklara üzülmek ya da üzülmemek yorumlanacak bir durum değil. Çünkü birilerinin üzülmesi olayın çözümü değil. Öncelikle anne babanın daha sorumlu davranması gerekiyordu.

◊ Orkun Ün: E yani çocuğu olan bir sürü mahkûm var hapiste. Ne yani çocuğu olanlar suç işleyebilir diye bir kanun mu var? Önceden düşüneceklerdi “Bize bir şey olursa çocuklarımız ne yapar” diye...

◊ Ömür Gedik: Ben sadece Dilan’ınkine değil, benzer durumlar yaşayan herkesin çocuğuna çok ama çok üzülüyorum. Evet, çocuk sahibi olmak kişileri ceza almaktan kurtarmıyor ama o çocukların okullarında, çevrelerinde akran zorbalığına uğrayacak olmaları gerçeğini de değiştirmiyor. Yardım almaları şart.

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Aşkta mantık aranmaz

Hande Doğandemir artık aşka mantık penceresinden baktığını ve bu yüzden yalnız olduğunu açıkladı. Mantıklı düşünürsek aşk yaşamamız imkânsız mı?

◊ Orkun Ün: Bence değil. Ama ikisi olmalı. Sadece mantık olursa, o kullanmaya giriyor. Biraz aşk, biraz mantık, buyurun size mis gibi iki âşık.

◊ Onur Baştürk: Aşk o pencereden ya da bu pencereden bakarak yaşanmıyor. Yaşandığı sanılıyorsa da o aşk değil, başka bir şey. Kişi yalnızsa da, bu kendi seçimi.

◊ Savaş Özbey: Aşk ve mantık biraz tezat şeyler. Aşkın kendisi zaten biraz mantıksızlık hali değil mi? İkisini yan yana pek düşünemiyorum. Mantık ilişkisi, mantık evliliği olur da mantık aşkı olmaz.

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◊ Ömür Gedik: Aşkta mantık aranmaz, ilişkide aranabilir belki. Aşkın ön planda olduğu bir ilişki yaşamak isteyenlerin yalnız olma ihtimalleri var.

Daha ağır cezalar verilmeli

◊ Onur Baştürk: Ünlü olmanın en fena yanı bu. Tacizcinin ceza almasına sevindim.

◊ Ömür Gedik: Bu haber, haberi okuyan tacizci hayranlar için bir süreliğine caydırıcı olur. Olsun da zaten. Cezalar ve adaletin en önemli faydalarından biri de bu zaten.

◊ Savaş Özbey: Gözdağı olmuş mudur bilemem. Çünkü zaten göze alıp yapıyorlar bunları. Ama Ezgi bundan sonra rahat nefes alacaksa uygun olmuş, güzel olmuş.

◊ Orkun Ün: Daha da ağır cezalar verilmeli. Çünkü bu takıntılı isimler insanların başlarına büyük belalar açabilir. Daha caydırıcı cezalar verilsin ki, tenezzül edemesinler.

Bu rakamlar normal mi?

Şarkıcıların yılbaşı konser fiyatları dudak uçuklattı. 6 milyon TL ile Ajda Pekkan başı çekerken, onu 5 milyon TL ile Kenan Doğulu, 4 milyon TL ile Hadise, Sertab Erener, Sıla ve Edis izledi, en düşük rakam 2 milyon TL civarında. Her şeydeki artışı düşünürsek normal mi rakamlar? Sizin yılbaşı planınız nasıl olacak?

◊ Onur Baştürk: Gayet normal geldi bu fiyatlar, nesine şaşırdınız ki? Benim yılbaşı programım ise tüm bu şarkıcılardan uzakta, sakinlik içinde yeni yıla girmek...

◊ Orkun Ün: Ben evden çıkmam yılbaşlarında. Ayrıca o fiyatların da biraz yüksek söylendiğini düşünüyorum. Çoğu yalan haberdir Konsey.

◊ Ömür Gedik: Yılbaşı gecesi normal kaşenin iki katı istenir. Sahne için bu rakamlara kadar da çıkılır mı, bilemedim. Ben yılbaşında sahnede olacağım.

◊ Savaş Özbey: Her yılbaşında program ücretlerini konuşmaktan çok sıkıldım. Vergisini verdikleri sürece helali hoş olsun. Çok mil biriktirdim, eğer becerebilirsem Güney Yarımküre’de bir yere girmeye çalışacağım. Burada kışken orada yüzüyorsun.

Kendine güveniyor

Alina Boz, Umut Evirgen’in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın fotoğrafını beğenmesine “Eli çarpmıştır” yorumunu yaptı. Ne demek istedi sizce?

◊ Savaş Özbey: “Ben sevgilime ve kendime o kadar güveniyorum ki eski sevgilisini like’lamışsa bile yanlışlıkla yapmıştır” demek. E kendine güvenmekte de haklı. Hızlı playboy’u evliliğe en çok yaklaştıran o oldu.

◊ Orkun Ün: Yani “Ben ona evde sordum soracağımı, büyütmeye gerek yok” diyor. Güzel bir hareket sevgilisine sahip çıkması bence.

◊ Onur Baştürk: Gerçekten böyle söylediyse, bu yorum hayli safça olmuş. Ama o fotoğraf da beğenilirdi yani, çok karizmatikti Serenay.

◊ Ömür Gedik: “Bir daha yapmayacak” demek istedi bence. Belli ki konuşulmuş bu konu. Alina da onaylamamış bu like meselesini.

Evliliğin yaşı yok

78 yaşındaki Zerrin Sümer, 22 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisiyle evlendiğini açıkladı. Evliliğin yaşı yoktur diyebilir miyiz? Ne diyorsunuz bu geç gelen evlilik kararına?

◊ Ömür Gedik: Kim bilir belki de eskiden evlenmiş olsalar şu anda ayrılmış olacaklardı. Her ilişkinin kendi dinamiği farklı. Onlar için en doğrusu buymuş demek ki. Mutlu olsunlar.

◊ Onur Baştürk: 22 yıldır birlikte yaşadığın insanla evleniyor olmak, sadece işin hukuki açıdan olumlu yönlerini düşünmekle ilgili bana göre. Yoksa neden gerek duyulur ki? Romantik bir tarafı yok yani.

◊ Savaş Özbey: Bana sıcacık bir hikâye gibi geldi. Sosyal medyada yapılan esprileri gördünüz mü? 22 yıl beklediği için “Bir erkeğe güvenmek için ideal süre” falan diyorlar. Çünkü ilk evliliği de ihanetten bitmiş.

◊ Orkun Ün: Yoktur evliliğin yaşı. Ben Zerrin Hanım’a helal diyorum. Kim ne der diye de düşünmemiş hiç. Arada uçurum denecek yaş farklı yoksa çok normal bir durum bu.