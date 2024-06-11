İrem Derici: Çocuklara tahammül edemiyorum

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Ekol TV’ye konuşan şarkıcı, çocuklara tahammül edemediğini söyledi: “Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok. Yapmayacağım da. Zaten 37 oldum, muhtemelen yumurtalar da artık ‘Bay bay bir tanem, sana çocuk mocuk yok’ diyor. İstemiyorum.”

Derici, aşk hayatı ve erkekler hakkındaki soruya verdiği yanıtla da güldürdü:

“Erkolar kapatılsın. ‘Uzun süre yanımda bir erko göremeyeceksiniz’ deyip 3 gün sonra biriyle çıktım mı dudak dudağa? Yaparım bu arada, hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Ama milletin ‘Ne ara başladın, ne ara bitirdin’ demesi beni çok üzmeye başladı.”