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İrem Derici: Çocuklara tahammül edemiyorum

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#İrem Derici#İrem Derici Bilinmeyenleri#İrem Derici Sevgili
İrem Derici: Çocuklara tahammül edemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 08:17

İrem Derici, çocuk sahibi olmayı isteyip istemediği sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

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Ekol TV’ye konuşan şarkıcı, çocuklara tahammül edemediğini söyledi: “Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok. Yapmayacağım da. Zaten 37 oldum, muhtemelen yumurtalar da artık ‘Bay bay bir tanem, sana çocuk mocuk yok’ diyor. İstemiyorum.”

İrem Derici: Çocuklara tahammül edemiyorum



ERKOLAR KAPATILSIN

Derici, aşk hayatı ve erkekler hakkındaki soruya verdiği yanıtla da güldürdü:

“Erkolar kapatılsın. ‘Uzun süre yanımda bir erko göremeyeceksiniz’ deyip 3 gün sonra biriyle çıktım mı dudak dudağa? Yaparım bu arada, hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Ama milletin ‘Ne ara başladın, ne ara bitirdin’ demesi beni çok üzmeye başladı.”

 

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#İrem Derici#İrem Derici Bilinmeyenleri#İrem Derici Sevgili

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